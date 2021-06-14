Palmeiras pretende barrar liberação de Weverton para a Olimpíada

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Frequentemente convocado à Seleção Brasileira principal, Weverton também está no radar de André Jardine, treinador da Seleção Olímpica. O Palmeiras, no entanto, não vê com bons olhos uma provável nova convocação e não pretende liberar o jogador para a disputa dos Jogos Olímpicos. A informação foi veiculada pelo portal ‘GE’.A data de estreia do Brasil na Olímpiada de Tóquio é 22 de julho, contra a Alemanha, 12 dias após o término da Copa América no país. A convocação, por sua vez, acontecerá já na próxima quinta-feira (17). Weverton, de 33 anos, deve ser um dos selecionados com mais de 24 anos, dentre os três permitidos nessas condições.

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Diferentemente de outras competições, os Jogos Olímpicos não fazem parte da Data Fifa, fato que possibilita que as equipes neguem a liberação de seus atletas. Ainda assim, Jardine planeja anunciar a lista antes dessa resposta para pressionos os clubes a aceitar a convocação. Somado a isso, o desejo pessoal dos atletas de participar da competição também pode influenciar na decisão interna dos clubes.Campeão em 2016, quando a Seleção derrotou a Alemanha nos pênaltis e levou o ouro pela primeira vez na história, o goleiro palestrino participaria de sua segunda Olimpíada caso seja liberado. Porém, a diretoria do Palmeiras deve persistir na ideia de não ceder o jogador para evitar mais prejuízos técnicos ao time na temporada. Sem contar os jogos do Brasileirão, Weverton ainda perderia um confronto importante do mata-mata da Libertadores contra a Universidad Católica no Allianz Parque.

O camisa 21 já desfalcou o Alviverde recentemente em duas partidas das Eliminatórias e, embora tenha voltado para disputar o jogo contra o CRB, já se reapresentou à Seleção para a Copa América. Caso o Brasil avance até a final do torneio, o Verdão não poderá contar com Weverton por nove rodadas do Campeonato Brasileiro.