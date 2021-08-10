Palmeiras precisa superar tabu histórico para vencer São Paulo pela Libertadores

Crédito: Cesar Greco / Palmeiras

O Palmeiras vai enfrentar, nesta terça-feira (10), o São Paulo, pela Libertadores. O clássico, muito tradicional no Brasil, já ocorreu algumas vezes pela competição internacional, mas todas tiveram um desfecho negativo para o Verdão. Deste modo, a equipe de Abel Ferreira vai atrás de quebrar um tabu que dura décadas.

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Em oito jogos pelo maior torneio de clubes da América do Sul, o Alviverde nunca foi capaz de superar o rival. Deste modo, em todas as oportunidades nas quais as equipes se enfrentaram, o Maior Campeão Nacional saiu da disputa eliminado.

Para a partida desta edição da Libertadores, o Verdão conta, também, com outro retrospecto negativo a ser quebrado. Desde a chegada do treinador Abel Ferreira, o São Paulo virou o principal algoz da equipe, dado que o Palmeiras não saiu vitorioso em nenhum embate com o Tricolor.

Veja a tabela completa da LibertadoresAssim, o atual campeão da América terá de superar estes tabus para se manter vivo da disputa do tricampeonato continental.

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