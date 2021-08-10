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futebol

Palmeiras precisa superar tabu histórico para vencer São Paulo pela Libertadores

Verdão nunca superou o rival paulistano na competição continental...

Publicado em 10 de Agosto de 2021 às 07:30

LanceNet

LanceNet

Publicado em 

10 ago 2021 às 07:30
Crédito: Cesar Greco / Palmeiras
O Palmeiras vai enfrentar, nesta terça-feira (10), o São Paulo, pela Libertadores. O clássico, muito tradicional no Brasil, já ocorreu algumas vezes pela competição internacional, mas todas tiveram um desfecho negativo para o Verdão. Deste modo, a equipe de Abel Ferreira vai atrás de quebrar um tabu que dura décadas.
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Em oito jogos pelo maior torneio de clubes da América do Sul, o Alviverde nunca foi capaz de superar o rival. Deste modo, em todas as oportunidades nas quais as equipes se enfrentaram, o Maior Campeão Nacional saiu da disputa eliminado.
Para a partida desta edição da Libertadores, o Verdão conta, também, com outro retrospecto negativo a ser quebrado. Desde a chegada do treinador Abel Ferreira, o São Paulo virou o principal algoz da equipe, dado que o Palmeiras não saiu vitorioso em nenhum embate com o Tricolor.
Veja a tabela completa da LibertadoresAssim, o atual campeão da América terá de superar estes tabus para se manter vivo da disputa do tricampeonato continental.
Veja no aplicativo do LANCE! o resultado dos jogos da rodada
A partida entre São Paulo e Palmeiras pelo jogo de ida as quartas de final da Libertadores está marcada para terça-feira (10), às 21h30 (horário de Brasília). A partida de volta será na outra terça-feira (17), no Allianz Parque.

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