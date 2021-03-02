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Palmeiras pode liderar ranking da Copa do Brasil na década e se isolar em SP como maior campeão

Caso seja campeão no domingo (7), Verdão pode ultrapassar arquirrival Corinthians no estado de São Paulo na contagem de títulos da competição nacional de mata-mata
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Publicado em 02 de Março de 2021 às 08:00

LanceNet

LanceNet

Publicado em 

02 mar 2021 às 08:00
Crédito: César Greco/Ag. Palmeiras
Se conquistar a Copa do Brasil no próximo domingo (7), o Palmeiras liderará o ranking do torneio na década de 2011-2020. Com dois títulos neste período até o momento (2012 e 2015), o Verdão está empatado com o Cruzeiro, que triunfou em 2017 e 2018, e à frente de Athletico-PR (2019), Grêmio (2016), Atlético-MG (2014), Flamengo (2013) e Vasco (2011).
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Além disso, em caso de volta olímpica dos mandantes no Allianz Parque, o Alviverde Imponente se isolará como o maior campeão da Copa do Brasil entre os times do estado de São Paulo, desde a criação da competição, em 1989. Atualmente, a equipe está empatada com o arquirrival Corinthians, com três títulos no geral (1998, 2012 e 2015 para o Palmeiras e 1995, 2002 e 2009 para o Alvinegro).O ranking do estado também conta com Santo André (2004), Paulista (2005) e Santos (2010), todos com uma taça cada. São Paulo, um dos grandes da capital, nunca conquistou o troféu. Na lista nacional, o Palmeiras está ao lado de Flamengo (1990, 2006 e 2013) e Corinthians na terceira colocação, todos atrás do próprio Grêmio, que possui cinco títulos (1989, 1994, 1997, 2001 e 2016), e Cruzeiro, hexacampeão (1993, 1996, 2000, 2003, 2017 e 2018).
Para carimbar sua quarta conquista, o Verdão precisa confirmar o resultado obtido na partida de ida, na Arena do Grêmio, quando derrotou os gaúchos por 1 a 0 no último domingo (28). O jogo de volta ocorre no próximo domingo (7), às 18h, no Allianz Parque.

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