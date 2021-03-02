Palmeiras pode liderar ranking da Copa do Brasil na década e se isolar em SP como maior campeão

Se conquistar a Copa do Brasil no próximo domingo (7), o Palmeiras liderará o ranking do torneio na década de 2011-2020. Com dois títulos neste período até o momento (2012 e 2015), o Verdão está empatado com o Cruzeiro, que triunfou em 2017 e 2018, e à frente de Athletico-PR (2019), Grêmio (2016), Atlético-MG (2014), Flamengo (2013) e Vasco (2011).

Além disso, em caso de volta olímpica dos mandantes no Allianz Parque, o Alviverde Imponente se isolará como o maior campeão da Copa do Brasil entre os times do estado de São Paulo, desde a criação da competição, em 1989. Atualmente, a equipe está empatada com o arquirrival Corinthians, com três títulos no geral (1998, 2012 e 2015 para o Palmeiras e 1995, 2002 e 2009 para o Alvinegro).O ranking do estado também conta com Santo André (2004), Paulista (2005) e Santos (2010), todos com uma taça cada. São Paulo, um dos grandes da capital, nunca conquistou o troféu. Na lista nacional, o Palmeiras está ao lado de Flamengo (1990, 2006 e 2013) e Corinthians na terceira colocação, todos atrás do próprio Grêmio, que possui cinco títulos (1989, 1994, 1997, 2001 e 2016), e Cruzeiro, hexacampeão (1993, 1996, 2000, 2003, 2017 e 2018).