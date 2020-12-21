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Palmeiras pode igualar melhor série sem sofrer gols na história do Allianz Parque

Verdão pode bater mais um recorde em seu novo estádio e manter retrospecto poderoso 
...

Publicado em 21 de Dezembro de 2020 às 07:55

LanceNet

LanceNet

Publicado em 

21 dez 2020 às 07:55
Crédito: Cesar Greco/Ag. Palmeiras
O Palmeiras vive um grande momento no Allianz Parque. Com um aproveitamento impressionante, um ataque efetivo e uma defesa sólida, a equipe vence com frequência e vem quebrando recordes. Sendo assim, o Verdão pode igualar a maior sequência sem sofrer gols no seu novo estádio, conquistada em 2019.
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Quando Felipão ainda era o técnico alviverde, o time, durante o primeiro semestre do ano passado, chegou à marca de 11 jogos seguidos sem ser vazado no Allianz Parque, com dez vitórias e um empate. Estes confrontos foram disputados em quatro competições diferentes, sendo estas Campeonato Brasileiro, Copa do Brasil, Libertadores e Campeonato Paulista.
>> Confira o chaveamento das semifinais da Copa LibertadoresNa temporada atual, a equipe de Abel Ferreira já soma nove partidas consecutivas sem sofrer gols em casa – todas após a saída de Vanderlei Luxemburgo. Diferentemente da marca de Felipão, nenhuma destas foi disputada pelo campeonato estadual.
Sendo assim, o Verdão precisa, para quebrar mais um recorde, garantir que o adversário saia em branco em apenas mais dois confrontos no estádio, contra o América-MG, pela Copa do Brasil, e contra o Red Bull Bragantino, pelo Brasileirão.
Além disso, o maior campeão nacional já bateu outra marca no estádio, sendo esta o de maior sequência vitoriosa, dado que o Palmeiras chegou às nove vitórias no Allianz Parque pela primeira vez em seis anos.
O Alviverde entra em campo novamente na próxima quarta-feira (23), às 21h30 (horário de Brasília), contra o América-MG, pela primeira partida da semifinal da Copa do Brasil.

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