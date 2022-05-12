Palmeiras pode faturar bolada com transferência de Gabriel Jesus na Inglaterra; saiba quanto

Mesmo longe do Palmeiras desde o fim de 2016, Gabriel Jesus permanece como uma das Crias da Academia mais queridas pelo torcedor. Além disso, ele deve render mais uma boa grana ao clube por conta de sua possível transferência do Manchester City para o Arsenal, ambos da Inglaterra. Pelo valores comentados até aqui, o Verdão deve ficar com algo entre R$ 18,9 milhões e R$ 22,65 milhões.GALERIA> Relembre todos os gols de pênalti de Raphael Veiga pelo Palmeiras

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Jesus foi vendido ao City por 32,75 milhões de euros (aproximadamente R$ 122 milhões na época). Na negociação o Alviverde acabou ficando com 5% dos direitos econômicos do atleta, que é quantia mais robusta que será revertida ao clube nessa provável transferência na janela europeia o meio do ano.

Depois da confirmação da chegada do norueguês Haaland, o City deve negociar Gabriel Jesus, sendo o Arsenal o candidato mais forte, podendo pagar uma quantia entre 50 milhões de euros (R$ 267 milhões) e 60 milhões de euros (R$ 320 milhões), segundo publicou o Uol nas últimas semanas. A tendência é que o negócio saia em breve.Sendo assim, os 5% do Palmeiras significariam 3 milhões de euros (R$ 16 milhões), caso o valor seja 60 milhões de euros, ou 2,5 milhões de euros (R$ 13,3 milhões) se a transação sair por 50 milhões de euros.

Mas os benefícios do Verdão não param por aí. Por ser o clube formador do atleta e ser de uma confederação diferente das dos clubes envolvidos no negócio, o Alviverde tem direito ao mecanismo de solidariedade da Fifa. Com isso, segundo uma fonte consultada pelo LANCE!, o Palmeiras pode abocanhar uma fatia de 2,08%.

Somando as duas fatias que o Verdão tem direito, a conta seria de 7,08% do total do possível negócio entre Manchester City e Arsenal. Retomando a matemática anterior, o Alviverde receberia 4,248 milhões de euros (R$ 22,65 milhões) se a transação sair por 60 milhões de euros, ou 3,54 milhões de euros (R$ 18,87 milhões) em um cenário no qual a negociação poderia por 50 milhões de euros.

Como é possível notar, o valor é próximo de uma premiação de título, ou da venda de um jogador, o que pode ajudar e muito os cofres do clube, não necessariamente para a contratação de um atleta, mas para o fluxo de caixa e equilíbrio de contas, o que pode impedir a saída, por ora, de um jovem ou qualquer outra peça do elenco.

Confira os números citados acima:

Transferência por 60 milhões de euros- 5% dos direitos econômicos: 3 milhões de euros/R$ 16 milhões- 2,08% de solidariedade: 1,248 milhões de euros/R$ 6,65 milhões- Total: 4,248 milhões de euros/R$ 22,65 milhões

Transferência por 50 milhões de euros- 5% dos direitos econômicos: 2,5 milhões de euros/R$ 13,33 milhões- 2,08% de solidariedade: 1,04 milhões de euros/R$ 5,54 milhões- Total: 3,5 milhões de euros/R$ 18,87 milhões