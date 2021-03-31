Palmeiras pode chegar a dez conquistas fora de São Paulo após decisões da Supercopa e Recopa

Crédito: Cesar Greco/Ag. Palmeiras

A Conmebol confirmou, na tarde desta terça-feira (30), o Estádio Mané Garrincha, em Brasília, como sede da partida de volta da Recopa Sul-americana, disputada entre Palmeiras e Defensa y Justicia, da Argentina. Devido à prorrogação da fase emergencial no estado de São Paulo, o Verdão foi obrigado a indicar um novo local para a realização do jogo, transferindo o embate do Allianz Parque para a capital federal.Com o confronto marcado para quarta-feira, 14 de abril, às 21h30, o clube optou pelo Distrito Federal por um motivo de logística, uma vez que no domingo, dia 11, encara o Flamengo pela Supercopa do Brasil no mesmo local.

Participando pela primeira vez de ambas as competições e consequentemente visando duas conquistas ainda inexistentes na galeria de troféus, o Palmeiras pode chagar a dez títulos oficiais obtidos longe do estado de São Paulo, caso vença ambas as finais.Campeão nacional, continental e mundial longe de sua casa, a primeira delas foi a Copa Rio de 1951, diante da Juventus, no Maracanã, após empate por 2 a 2. Ainda no templo sagrado do futebol brasileiro, o Verdão foi campeão da Taça Brasil, em 1967, batendo o Náutico pelo placar de 2 a 0. Já mais recentemente, o clube conquistou o bicampeonato da Libertadores no mesmo estádio, vencendo o Santos por 1 a 0, com gol de Breno Lopes nos minutos finais.

Além das três conquistas no Maracanã, a lista ainda soma a Copa dos Campeões de 2000 em Maceió (AL), Copa do Brasil de 2012 em Curitiba (PR), Campeonato Brasileiro da Série B em Garanhuns (PE) e Campo Grande (MS), além da conquista do decacampeonato brasileiro em São Januário, no Rio de Janeiro (RJ).Todas as conquistas oficiais do Palmeiras fora do estado de São Paulo:

22.07.1951 – Juventus-Itália 2×2 Palmeiras – Maracanã, Rio de Janeiro (RJ) – Mundial Interclubes – Torneio Internacional de Clubes Campeões 1951

29.12.1967 – Náutico 0x2 Palmeiras – Maracanã, Rio de Janeiro (RJ) – Campeonato Brasileiro “Taça Brasil” de 1967

25.07.2000 – Sport-PE 1×2 Palmeiras – Estádio Rei Pelé, Maceió (AL) – Copa dos Campeões

22.11.2003 – Sport 1×2 Palmeiras – Gigante do Agreste, Garanhuns (PE) – Campeonato Brasileiro – Série B

11.07.2012 – Coritiba-PR 1×1 Palmeiras – Couto Pereira, Curitiba (PR) – Copa do Brasil

23.11.2013 – Ceará 1×4 Palmeiras – Pedro Pedrossian (Morenão), Campo Grande (MS) – Campeonato Brasileiro – Série B

25.11.2018 – Vasco da Gama-RJ 0x1 Palmeiras – São Januário, Rio de Janeiro (RJ) – Campeonato Brasileiro