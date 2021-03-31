Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
  • Início
  • Esportes
  • Futebol
  • Palmeiras pode chegar a dez conquistas fora de São Paulo após decisões da Supercopa e Recopa
futebol

Palmeiras pode chegar a dez conquistas fora de São Paulo após decisões da Supercopa e Recopa

Com noves conquistas longe do estado, equipe enfrentará Flamengo e Defensa y Justicia em Brasília, no Mané Garrincha...

Publicado em 31 de Março de 2021 às 09:30

LanceNet

LanceNet

Publicado em 

31 mar 2021 às 09:30
Crédito: Cesar Greco/Ag. Palmeiras
A Conmebol confirmou, na tarde desta terça-feira (30), o Estádio Mané Garrincha, em Brasília, como sede da partida de volta da Recopa Sul-americana, disputada entre Palmeiras e Defensa y Justicia, da Argentina. Devido à prorrogação da fase emergencial no estado de São Paulo, o Verdão foi obrigado a indicar um novo local para a realização do jogo, transferindo o embate do Allianz Parque para a capital federal.Com o confronto marcado para quarta-feira, 14 de abril, às 21h30, o clube optou pelo Distrito Federal por um motivo de logística, uma vez que no domingo, dia 11, encara o Flamengo pela Supercopa do Brasil no mesmo local.
Participando pela primeira vez de ambas as competições e consequentemente visando duas conquistas ainda inexistentes na galeria de troféus, o Palmeiras pode chagar a dez títulos oficiais obtidos longe do estado de São Paulo, caso vença ambas as finais.Campeão nacional, continental e mundial longe de sua casa, a primeira delas foi a Copa Rio de 1951, diante da Juventus, no Maracanã, após empate por 2 a 2. Ainda no templo sagrado do futebol brasileiro, o Verdão foi campeão da Taça Brasil, em 1967, batendo o Náutico pelo placar de 2 a 0. Já mais recentemente, o clube conquistou o bicampeonato da Libertadores no mesmo estádio, vencendo o Santos por 1 a 0, com gol de Breno Lopes nos minutos finais.
Além das três conquistas no Maracanã, a lista ainda soma a Copa dos Campeões de 2000 em Maceió (AL), Copa do Brasil de 2012 em Curitiba (PR), Campeonato Brasileiro da Série B em Garanhuns (PE) e Campo Grande (MS), além da conquista do decacampeonato brasileiro em São Januário, no Rio de Janeiro (RJ).Todas as conquistas oficiais do Palmeiras fora do estado de São Paulo:
22.07.1951 – Juventus-Itália 2×2 Palmeiras – Maracanã, Rio de Janeiro (RJ) – Mundial Interclubes – Torneio Internacional de Clubes Campeões 1951
29.12.1967 – Náutico 0x2 Palmeiras – Maracanã, Rio de Janeiro (RJ) – Campeonato Brasileiro “Taça Brasil” de 1967
25.07.2000 – Sport-PE 1×2 Palmeiras – Estádio Rei Pelé, Maceió (AL) – Copa dos Campeões
22.11.2003 – Sport 1×2 Palmeiras – Gigante do Agreste, Garanhuns (PE) – Campeonato Brasileiro – Série B
11.07.2012 – Coritiba-PR 1×1 Palmeiras – Couto Pereira, Curitiba (PR) – Copa do Brasil
23.11.2013 – Ceará 1×4 Palmeiras – Pedro Pedrossian (Morenão), Campo Grande (MS) – Campeonato Brasileiro – Série B
25.11.2018 – Vasco da Gama-RJ 0x1 Palmeiras – São Januário, Rio de Janeiro (RJ) – Campeonato Brasileiro
30.01.2021 – Santos-SP 0x1 Palmeiras – Maracanã, Rio de Janeiro (RJ) – Copa Libertadores da América

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

palmeiras
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Rio Branco-ES x Rio Branco VN, pela Copa Espírito Santo 2026
Rio Branco vence xará de Venda Nova na estreia da Copa Espírito Santo
O prefeito Tiago Rocha nomeou Alice Oliveira Cipriano para a Secretaria de Governo e Comunicação um dia após exonerar o marido dela, investigado por violência psicológica contra uma procuradora do município.
Prefeito nomeia mulher de secretário exonerado por violência psicológica no ES
Imagem de destaque
Sopas e cremes proteicos: 10 receitas para uma dieta equilibrada

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados