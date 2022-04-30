Palmeiras perde para o Internacional e desperdiça chance de disparar na liderança do Brasileirão Feminino

A tabela do Brasileirão Feminino embolou. Líder isolado antes da rodada começar, com 19 pontos, o Palmeiras foi derrotado, neste sábado (30), pelo então terceiro colocado Internacional por 1 a 0, no estádio Canindé, em São Paulo. O Colorado empatou em pontos com o Verdão, mas está em segundo na tabela pois o Alviverde tem mais saldo de gols.> GALERIA: Veja os clubes na disputa do Brasileirão Feminino e as forças de cada timeTendo mais a bola em praticamente todo o primeiro tempo, as Palestrinas não conseguiram transformar a posse em chances reais de gol. O time apostou quase sempre em um jogo afunilado pelo meio e não utilizou os lados do campo com as laterais Bruna Calderan e Day Silva, e as pontas Chú e Byanca Brasil.Por outro lado, as Gurias Coloradas deixavam o Palmeiras mais tempo com a bola, mas ameaçavam o gol defendido por Jully com perigo em chegadas agudas e rápidas transições ofensivas, além de impedir as subidas do Alviverde pelo meio. No segundo tempo, a toada seguiu a mesma, mas o Internacional permaneceu melhor. Aos 5 minutos, Millene Fernandes roubou a bola de Sâmia na intermediária e acertou um chutaço que encobriu a goleira Jully, abrindo o placar para as Gurias Coloradas.O técnico Hoffmann Túlio fez diversas substituições e o Palmeiras passou a pressionar e criar mais chances de gol, porém o time não caprichou nas finalizações e viu a goleira Gabi Barbieri, do Inter, brilhar. Nos últimos minutos de jogo, Bruna Calderan teve uma oportunidade clara para empatar o jogo, de frente com a goleira Gabi, mas pegou mal na bola e chutou para fora.Derrotadas pela primeira vez no Brasileirão Feminino, as Palestrinas voltam a campo pela competição no próximo dia 15 de maio, contra o Red Bull Bragantino. O agora vice-líder Internacional enfrentará o Cruzeiro na mesma data.