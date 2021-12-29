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futebol

Palmeiras pede prorrogação do empréstimo de Danilo Barbosa

Volante está emprestado pelo Nice, da França, e tem contrato até o final deste ano...
LanceNet

LanceNet

Publicado em 

29 dez 2021 às 16:00

Publicado em 29 de Dezembro de 2021 às 16:00

O Palmeiras pediu a prorrogação do empréstimo do volante Danilo Barbosa por mais seis meses. O jogador de 25 anos está emprestado pelo Nice, da França, e seu contrato encerra-se ao final deste ano.
Seleção polonesa não quer liberar Paulo Sousa, saídas no Corinthians, Edenílson fica no Inter… A manhã do Mercado!
Segundo informações publicadas pela ESPN e confirmadas pelo LANCE!/NOSSO PALESTRA, existe a possibilidade do volante permanecer na equipe até o Mundial de Clubes, previsto para acontecer entre os dias 3 e 12 de fevereiro, nos Emirados Árabes Unidos.
Ainda de acordo com o site, o volante entende que não conseguiu se firmar no Verdão e, portanto, está reticente sobre uma possível permanência até o Mundial. Embora não tenha se consolidado na titularidade do Alviverde, ele é bem visto pelo treinador Abel Ferreira, o que fez com que a diretoria pedisse sua permanência.
Veja a tabela completa do Mundial de ClubesCaso opte por exercer o direito de compra dos direitos econômicos de Danilo Barbosa, o valor fixado estabelecido no contrato é de 6,5 milhões de euros – aproximadamente R$ 42 milhões na cotação atual.
Veja no aplicativo do LANCE! o resultado dos jogos da rodada
Pelo Verdão, o volante soma 30 jogos e um gol em pouco mais de oito meses de clube.
Crédito: DaniloBarbosacomamedalhadecampeãodaLibertadores(Foto:CesarGreco/Palmeiras

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