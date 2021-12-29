Palmeiras pede prorrogação do empréstimo de Danilo Barbosa

O Palmeiras pediu a prorrogação do empréstimo do volante Danilo Barbosa por mais seis meses. O jogador de 25 anos está emprestado pelo Nice, da França, e seu contrato encerra-se ao final deste ano.

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Segundo informações publicadas pela ESPN e confirmadas pelo LANCE!/NOSSO PALESTRA, existe a possibilidade do volante permanecer na equipe até o Mundial de Clubes, previsto para acontecer entre os dias 3 e 12 de fevereiro, nos Emirados Árabes Unidos.

Ainda de acordo com o site, o volante entende que não conseguiu se firmar no Verdão e, portanto, está reticente sobre uma possível permanência até o Mundial. Embora não tenha se consolidado na titularidade do Alviverde, ele é bem visto pelo treinador Abel Ferreira, o que fez com que a diretoria pedisse sua permanência.

Veja a tabela completa do Mundial de ClubesCaso opte por exercer o direito de compra dos direitos econômicos de Danilo Barbosa, o valor fixado estabelecido no contrato é de 6,5 milhões de euros – aproximadamente R$ 42 milhões na cotação atual.

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Pelo Verdão, o volante soma 30 jogos e um gol em pouco mais de oito meses de clube.