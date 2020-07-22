Palmeiras pede o retorno do atacante Ivan Angulo, que está no Cruzeiro

O atacante Ivan Angulo, de 21 anos, pode voltar ao Palmeiras sem fazer nenhum jogo pelo Cruzeiro. O time paulista solicitou o retorno antecipado do colombiano, que está emprestado ao clube mineiro até o fim do ano. .A volta de Angulo para o Palmeiras foi pedida por Vanderlei Luxemburgo para recompor o ataque alviverde, que recentemente perdeu Dudu, emprestado para o Al Duhail, do Catar, além de Rony, suspenso pela FIFA, mas está sob efeito suspensivo temporariamente, podendo ficar inativo mais uma vez. O diretor técnico do Cruzeiro, o ex-atacante Deivid, afirmou em entrevista à Rádio 98 FM que a Raposa ainda não foi comunicada do pedido palmeirense. Angulo é tido como um jogador de potencial no Palmeiras, mas teve poucas chances e a ideia do seu empréstimo ao time celeste era dar rodagem ao jogador. O atacante tem como característica o jogo pelos lados de campo e tem a velocidade e o drible como principais atributos. Em 2020, mesmo com a chegada de Luxemburgo, Angulo mal era relacionado para os jogos, sendo utilizado mais no time sub-20 do Palmeiras.