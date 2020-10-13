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Palmeiras passa em branco no Allianz após 33 jogos seguidos com gols

Derrota para o São Paulo acabou com marca positiva que durava desde abril do ano passado. Última vez sem marcar também havia sido contra rival paulista no Choque-Rei...
LanceNet

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Publicado em 

13 out 2020 às 08:10

Publicado em 13 de Outubro de 2020 às 08:10

Crédito: Cesar Greco/Palmeiras
A derrota no Choque-Rei foi a primeira do Palmeiras como mandante na temporada e, ao passar em branco no revés por 2 a 0, o Verdão encerrou uma sequência de 33 jogos seguidos balançando as redes no Allianz Parque.
A última vez que o Alviverde havia passado em branco no estádio tinha sido contra o mesmo adversário, no empate sem gols válido pela semifinal do Campeonato Paulista do ano passado. Na ocasião, o Palmeiras era comandado por Vanderlei Luxemburgo e foi eliminado, nos pênaltis.Esta era a maior série de gols seguidas do clube desde a volta para casa, em novembro de 2014. Foi o primeiro revés no gramado sintético e, consequentemente, Vanderlei Luxemburgo acabou superado no Allianz pela primeira vez como técnico palmeirense.
O Verdão volta a campo no estádio nesta quarta-feira (14) às 18h (horário de Brasília), contra o Coritiba, pela décima sexta rodada do Brasileirão.

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