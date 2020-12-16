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futebol

Palmeiras passa a ter o segundo ataque mais positivo do futebol brasileiro em 2020

Alviverde venceu o Libertad por 3 a 0 e avançou na Libertadores...
LanceNet

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Publicado em 

16 dez 2020 às 06:30

Publicado em 16 de Dezembro de 2020 às 06:30

Crédito: Gustavo Scarpa abriu o caminho para a vitória (Cesar Greco
Treze jogos, nove vitórias, três empates e apenas uma derrota. Um total de 29 gols marcados, uma média superior a dois por partida. Os números não mentem: o Palmeiras vive um momento especial na temporada desde a chegada do técnico português Abel Ferreira, no início de novembro. A vitória por 3 a 0 sobre o Libertad, do Paraguai, garantiu o Alviverde nas semifinais da Libertadores e confirmou a boa fase da equipe, principalmente do seu ataque.
Com os três tentos anotados dessa terça-feira, o Palmeiras passou a ser o segundo time da Série A com mais gols em 2020, ultrapassando o São Paulo. São 95 bolas na rede em 54 jogos disputados no ano, um número inferior apenas ao do Flamengo, que marcou 105 vezes em 56 atuações.
Restando 14 jogos para o fim do Campeonato Brasileiro e ainda vivo na Copa do Brasil e na Libertadores, o time paulista caminha tranquilo para superar a marca obtida no ano passado. Em 2019, onde teve Felipão e Mano Menezes no comando, a equipe marcou 105 gols em 68 confrontos.
TIMES DA SÉRIE A COM MAIS GOLS EM 2020- Apenas jogos oficiais
1º - Flamengo - 105 gols em 56 jogos2º - Palmeiras - 95 gols em 54 jogos3º - São Paulo - 93 gols em 50 jogos4º - Ceará - 86 gols em 57 jogos5º - Grêmio - 78 gols em 55 jogosInternacional - 78 gols em 55 jogos

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