Palmeiras passa a ter o 4º ataque mais positivo do Brasil em 2020

O Palmeiras parece, enfim, ter engrenado na temporada. Atual 5º colocado no Campeonato Brasileiro, o Alviverde vem numa sequência de oito vitórias consecutivas em 2020. Nesse período, foram 21 gols marcados e apenas um sofrido, elevando a equipe ao posto de 4º ataque mais positivo do ano entre os times que disputam a Série A.

Com os dois gols de Raphael Veiga na vitória por 2 a 0 sobre o Fluminense, neste sábado, o Palmeiras chegou à marca de 73 bolas na rede em 45 jogos-oficiais - ou seja, sem contar a Florida Cup. No ranking dos clubes com mais gols na temporada, os paulistas deixaram para trás o Internacional, que não marcou no fim de semana - derrota por 2 a 0 para o Santos - e o Bahia, que entra em campo nessa segunda-feira para enfrentar o Coritiba, no Paraná.