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futebol

Palmeiras passa a ter o 4º ataque mais positivo do Brasil em 2020

Time superou Internacional e Bahia no ranking...
LanceNet

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Publicado em 

16 nov 2020 às 12:43

Publicado em 16 de Novembro de 2020 às 12:43

Crédito: Cesar Greco/Palmeiras
O Palmeiras parece, enfim, ter engrenado na temporada. Atual 5º colocado no Campeonato Brasileiro, o Alviverde vem numa sequência de oito vitórias consecutivas em 2020. Nesse período, foram 21 gols marcados e apenas um sofrido, elevando a equipe ao posto de 4º ataque mais positivo do ano entre os times que disputam a Série A.
Com os dois gols de Raphael Veiga na vitória por 2 a 0 sobre o Fluminense, neste sábado, o Palmeiras chegou à marca de 73 bolas na rede em 45 jogos-oficiais - ou seja, sem contar a Florida Cup. No ranking dos clubes com mais gols na temporada, os paulistas deixaram para trás o Internacional, que não marcou no fim de semana - derrota por 2 a 0 para o Santos - e o Bahia, que entra em campo nessa segunda-feira para enfrentar o Coritiba, no Paraná.
TIMES DA SÉRIE A COM MAIS GOLS​ EM 2020
1º - Flamengo - 95 gols em 50 jogos - 1,9 g/j2º - São Paulo - 77 gols em 42 jogos - 1,8 g/j3º - Ceará - 74 gols em 51 jogos - 1,4 g/j 4º - Palmeiras - 73 gols em 45 jogos - 1,6 g/j5º - Internacional - 71 gols em 48 jogos - 1,5 g/jBahia - 71 gols em 50 jogos - 1,4 g/j7º - Atlético-MG - 69 gols em 39 jogos - 1,7 g/j8º - Fluminense - 68 gols em 45 jogos - 1,5 g/j9º - Grêmio - 65 gols em 47 jogos - 1,4 g/j10º - Fortaleza - 64 gols em 44 jogos - 1,4 g/j

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