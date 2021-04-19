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futebol

Palmeiras opta por compra de Alan Empereur, que está emprestado ao clube

Zagueiro se destacou em momentos decisivos e possui boa avaliação dentro do clube
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Publicado em 19 de Abril de 2021 às 18:00

LanceNet

LanceNet

Publicado em 

19 abr 2021 às 18:00
Crédito: Cesar Greco/Palmeiras
Quase sem contratar para a temporada 2021, o Palmeiras definiu que, ao menos, não irá perder uma peça que tem sido utilizada com frequência pelo treinador Abel Ferreira: Alan Empereur, que está emprestado ao Verdão, será comprado em definitivo pelo clube. A informação foi dada pelo portal 'ge'.>> Semana de Libertadores! Veja quando jogam os times brasileiros e onde assistir
O contrato do atleta, como anteriormente noticiado pelo NOSSO PALESTRA/LANCE!, tinha uma cláusula de obrigação de compra se o jogador atuasse em 60% das partidas. A decisão pela permanência de Alan, porém, é baseada em sua importância no elenco e opinião positiva da comissão técnica.
Consultada pela reportagem do NP/L!, a direção do Palmeiras garantiu que o zagueiro tem boas avaliações nos mais diversos aspectos e por vários setores do Verdão. Peça fundamental nos jogos contra o River Plate, na conquista da Libertadores, e na final da Copa do Brasil, Alan conta com o apoio da comissão técnica e até da torcida por sua permanência.O Maior Campeão Nacional, então, enviou ao Hellas Verona, clube detentor dos direitos econômicos do defensor, uma oferta para realizar o pagamento do valor estipulado no contrato em até três anos.
Alan Empereur chegou ao Palmeiras em 2020 e, apesar de algumas críticas por parte da torcida no início, ganhou a admiração da comissão técnica e dos torcedores. Além de ter sido aprovado nos grandes testes até o momento, o atleta também já foi adaptado ao longo da carreira ao esquema de três zagueiros, estratégia que o técnico Abel Ferreira gosta de utilizar.

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