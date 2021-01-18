Palmeiras oficializa treinos em dias de jogos e trabalha antes do Dérbi

Sem tempo para treinar e corrigir erros no meio da maratona de jogos, Abel Ferreira oficializou as atividades na Academia de Futebol nos dias das partidas do Palmeiras. Nesta segunda-feira (18), horas antes do Verdão encarar o maior rival no Allianz Parque, pelo Brasileirão 2020, os jogadores foram para o campo fazer os últimos ajustes para o Dérbi.
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Na atividade desta manhã, a comissão técnica alviverde comandou um treino tático e ensaiou jogadas de transição, posicionamentos e bolas paradas. Na parte final do treinamento, alguns atletas ainda cobraram pênaltis e faltas.Patrick de Paula e Gabriel Veron cumpriram, mais uma vez, o cronograma de recuperação física na parte interna do Centro de Excelência do CT.
O provável Palmeiras para a partida é: Weverton, Mayke, Luan, Empereur e Matías Viña; Gabriel Menino, Zé Rafael e Raphael Veiga; Rony, Gustavo Scarpa e Luiz Adriano. A bola rola para Palmeiras e Corinthians a partir das 19h (horário de Brasília), no Allianz Parque, com transmissão apenas do Premiere.