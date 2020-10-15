Palmeiras oficializa saída de Vanderlei Luxemburgo

O Palmeiras confirmou a demissão do técnico Vanderlei Luxemburgo no fim da noite desta quarta-feira (14). A informação foi antecipada pelo NOSSO PALESTRA/LANCE! logo após a derrota por 3 a 1 para o Coritiba, no Allianz Parque, pelo Campeonato Brasileiro.O clube chegou a publicar a entrevista coletiva gravada pelo treinador e momentos depois anunciou, em nota, a saída do treinador:
“Vanderlei Luxemburgo não é mais o técnico do Palmeiras. Após a partida desta quarta-feira (14), a diretoria alviverde se reuniu na Academia de Futebol e decidiu pela não permanência do treinador no cargo. O Palmeiras agradece a Luxemburgo pelo trabalho desenvolvido em sua quinta passagem pelo clube, na qual conquistou o Campeonato Paulista de 2020”.