Palmeiras oficializa saída de Vanderlei Luxemburgo

O Palmeiras confirmou a demissão do técnico Vanderlei Luxemburgo no fim da noite desta quarta-feira (14). A informação foi antecipada pelo NOSSO PALESTRA/LANCE! logo após a derrota por 3 a 1 para o Coritiba, no Allianz Parque, pelo Campeonato Brasileiro.O clube chegou a publicar a entrevista coletiva gravada pelo treinador e momentos depois anunciou, em nota, a saída do treinador: