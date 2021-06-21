Palmeiras obedece regulamento e multa Lucas Lima e Patrick de Paula em 40% do salário, o máximo que o clube permite

Crédito: Conmebol/Staff Images

Após mais um caso de quebra de protocolo sanitário, dessa vez por parte de Patrick de Paula, o Palmeiras anunciou nesta segunda-feira (21) que irá aplicar mais uma multa, assim como foi com Lucas Lima, de acordo com o regulamento interno do clube.

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Tanto para o meia, quanto para o volante, a multa consta em 40% do salário de ambos os atletas, sendo a sanção máxima definida internamente pela diretoria do Palmeiras. O regulamento do clube não permite que multas e punições maiores sejam aplicadas, mesmo que a diretoria quisesse.

As punições acordadas seguem a Lei Pelé, que afirma que, em alguns casos, a relação clube e jogador pode ser pautada pela CLT (Consolidação das Leis do Trabalho) que, por sua vez, declara que o empregador é livre para para impor algumas regras de trabalho com o seu empregador.