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Palmeiras obedece regulamento e multa Lucas Lima e Patrick de Paula em 40% do salário, o máximo que o clube permite

Estatuto do clube prevê uma multa máxima em atletas em caso de quebra de algum protocolo estabelecido...
LanceNet

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Publicado em 

21 jun 2021 às 17:00

Publicado em 21 de Junho de 2021 às 17:00

Crédito: Conmebol/Staff Images
Após mais um caso de quebra de protocolo sanitário, dessa vez por parte de Patrick de Paula, o Palmeiras anunciou nesta segunda-feira (21) que irá aplicar mais uma multa, assim como foi com Lucas Lima, de acordo com o regulamento interno do clube.
Patrick de Paula flagrado após show: veja casos de atletas que aprontaram durante a pandemia
Tanto para o meia, quanto para o volante, a multa consta em 40% do salário de ambos os atletas, sendo a sanção máxima definida internamente pela diretoria do Palmeiras. O regulamento do clube não permite que multas e punições maiores sejam aplicadas, mesmo que a diretoria quisesse.
As punições acordadas seguem a Lei Pelé, que afirma que, em alguns casos, a relação clube e jogador pode ser pautada pela CLT (Consolidação das Leis do Trabalho) que, por sua vez, declara que o empregador é livre para para impor algumas regras de trabalho com o seu empregador.
>> Veja a tabela completa do BrasileirãoAlém do valor financeiro, ambos os atletas ficarão afastados das atividades do clube até segunda ordem do Departamento de Futebol.

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