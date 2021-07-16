Palmeiras negociou para ter apenas um atleta na Seleção Olímpica

Crédito: Cesar Greco/Palmeiras

Conforme antecipado pelo LANCE!/NOSSO PALESTRA na última semana, Patrick de Paula e Danilo - volantes do Palmeiras - foram cotados como possíveis candidatos a substituir Douglas Augusto, meia do PAOK, cortado da Seleção Olímpica por lesão. No entanto, Malcom, atacante do Zenit, ficou com a vaga.

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A não convocação da dupla alviverde, principalmente de Patrick, presente na pré-lista de 50 nomes, foi costurado pela diretoria alviverde, segundo o publicado pelo ‘ge’ na quinta-feira (15). A cúpula alviverde havia pedido para ter somente Gabriel Menino na delegação, que já viajou rumo a Tóquio e vive fase de preparação final na Sérvia.

O argumento apresentado para que o clube não tivesse desfalques durante a realização das Olimpíadas foi pautado pelo clube ter sido um dos mais prejudicados durante a Copa América, quando três jogadores foram convocados (Weverton, Viña e Gustavo Gómez). Além do mais, diferentemente do Flamengo, o Palmeiras não teve jogos adiados.

>> Veja a tabela completa do BrasileirãoA mesma conversa valeu para Weverton, que era cotado para ser um dos três jogadores acima dos 24 anos e ficou fora da lista da Seleção Olímpica após o trabalho feito pela diretoria do Palmeiras.