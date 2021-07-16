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futebol

Palmeiras negociou para ter apenas um atleta na Seleção Olímpica

Patrick de Paula e Danilo eram cotados por André Jardine para substituir Douglas Augusto, do PAOK...
LanceNet

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Publicado em 

16 jul 2021 às 10:30

Publicado em 16 de Julho de 2021 às 10:30

Crédito: Cesar Greco/Palmeiras
Conforme antecipado pelo LANCE!/NOSSO PALESTRA na última semana, Patrick de Paula e Danilo - volantes do Palmeiras - foram cotados como possíveis candidatos a substituir Douglas Augusto, meia do PAOK, cortado da Seleção Olímpica por lesão. No entanto, Malcom, atacante do Zenit, ficou com a vaga.
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A não convocação da dupla alviverde, principalmente de Patrick, presente na pré-lista de 50 nomes, foi costurado pela diretoria alviverde, segundo o publicado pelo ‘ge’ na quinta-feira (15). A cúpula alviverde havia pedido para ter somente Gabriel Menino na delegação, que já viajou rumo a Tóquio e vive fase de preparação final na Sérvia.
O argumento apresentado para que o clube não tivesse desfalques durante a realização das Olimpíadas foi pautado pelo clube ter sido um dos mais prejudicados durante a Copa América, quando três jogadores foram convocados (Weverton, Viña e Gustavo Gómez). Além do mais, diferentemente do Flamengo, o Palmeiras não teve jogos adiados.
>> Veja a tabela completa do BrasileirãoA mesma conversa valeu para Weverton, que era cotado para ser um dos três jogadores acima dos 24 anos e ficou fora da lista da Seleção Olímpica após o trabalho feito pela diretoria do Palmeiras.
Na Sérvia realizando os últimos ajustes antes de rumar à Tóquio, a estreia da Seleção nos Jogos está marcada para o dia 22 de julho, contra a Alemanha.

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