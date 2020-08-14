Palmeiras negocia empréstimo de Deyverson para clube espanhol

O atacante Deyverson deve retornar ao futebol espanhol em breve. O Palmeiras negocia o empréstimo de uma temporada com o Alavés, clube que já defendeu entre 2016 e 2017.

O atleta está treinando em horário separado na Academia de Futebol desde que voltou do Getafe, também da Espanha. O vínculo previa compra caso ele atingisse determinadas metas, porém a pandemia interrompeu os planos de aquisição dos direitos do jogador.Fora dos planos de Vanderlei Luxemburgo, Deyverson tem contrato com o Palmeiras até o final de 2022 e o clube pagou 5 milhões de euros (cerca de R$ 18 milhões na cotação de 2017). Autor do gol do título brasileiro de 2018, ele entrou em campo 105 vezes pelo Alviverde e tem 25 tentos.