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Palmeiras negocia empréstimo de Deyverson para clube espanhol

Alavés deve ser o destino do atacante, que está fora dos planos do técnico Vanderlei Luxemburgo. Atleta tem treinado em horário separado na Academia de Futebol...
LanceNet

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Publicado em 

14 ago 2020 às 13:08

Publicado em 14 de Agosto de 2020 às 13:08

Crédito: Cesar Greco/Agência Palmeiras
O atacante Deyverson deve retornar ao futebol espanhol em breve. O Palmeiras negocia o empréstimo de uma temporada com o Alavés, clube que já defendeu entre 2016 e 2017.
O atleta está treinando em horário separado na Academia de Futebol desde que voltou do Getafe, também da Espanha. O vínculo previa compra caso ele atingisse determinadas metas, porém a pandemia interrompeu os planos de aquisição dos direitos do jogador.Fora dos planos de Vanderlei Luxemburgo, Deyverson tem contrato com o Palmeiras até o final de 2022 e o clube pagou 5 milhões de euros (cerca de R$ 18 milhões na cotação de 2017). Autor do gol do título brasileiro de 2018, ele entrou em campo 105 vezes pelo Alviverde e tem 25 tentos.

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