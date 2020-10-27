Palmeiras negocia com Marquinhos Cipriano, atacante do Shakhtar

Na proposta oferecida pelo Verdão, estão previstos o pagamento dos salários de Marquinhos e uma opção de compra de valor fixado, porém não informado. O Shakhtar deve enviar sua resposta em breve.A reportagem apurou que, atualmente, o Palmeiras não possui fortes concorrentes no mercado brasileiro para fechar com o atleta. O Atlético-MG, que havia sido especulado como um possível interessado, nega ter conversas com Cipriano e afirma que o foco está em contratar um centroavante. O Fluminense, por sua vez, recuou nas tratativas devido aos elevados valores envolvendo toda a operação.Em busca de reforçar seu elenco, o Verdão deseja o jogador por ser versátil, dado que pode atuar tanto na lateral esquerda quanto nas extremidades do ataque. Além disso, Cipriano possui apenas 21 anos, o que vai de encontro ao desejo alviverde de rejuvenescer seu grupo de jogadores. O jovem foi revelado pelas categorias de base do rival São Paulo e fez apenas um jogo oficial pelo clube antes de ser negociado com os ucranianos, em 2018.