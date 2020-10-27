AGazeta

AGazeta

Sair
Assine
Sair
Entrar

ENTRAR
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Recuperar senha

Já tem uma conta?

Acesse aqui

Cadastrar nova senha

Já tem uma conta?

Acesse aqui

futebol

Palmeiras negocia com Marquinhos Cipriano, atacante do Shakhtar

Verdão fez proposta de empréstimo ao clube ucraniano, que deve responder em breve
...

Publicado em 27 de Outubro de 2020 às 13:48

LanceNet

LanceNet

Publicado em 

27 out 2020 às 13:48
Crédito: Divulgação/Shakhtar Donetsk
O Palmeiras enviou uma proposta para contratar o atacante Marquinhos Cipriano, do Shakhtar Donetsk, da Ucrânia, por empréstimo até o final de 2021. A informação foi primeiramente noticiada pelo site Ge.com e confirmada pela reportagem do NOSSO PALESTRA/LANCE!.
Na proposta oferecida pelo Verdão, estão previstos o pagamento dos salários de Marquinhos e uma opção de compra de valor fixado, porém não informado. O Shakhtar deve enviar sua resposta em breve.A reportagem apurou que, atualmente, o Palmeiras não possui fortes concorrentes no mercado brasileiro para fechar com o atleta. O Atlético-MG, que havia sido especulado como um possível interessado, nega ter conversas com Cipriano e afirma que o foco está em contratar um centroavante. O Fluminense, por sua vez, recuou nas tratativas devido aos elevados valores envolvendo toda a operação.Em busca de reforçar seu elenco, o Verdão deseja o jogador por ser versátil, dado que pode atuar tanto na lateral esquerda quanto nas extremidades do ataque. Além disso, Cipriano possui apenas 21 anos, o que vai de encontro ao desejo alviverde de rejuvenescer seu grupo de jogadores. O jovem foi revelado pelas categorias de base do rival São Paulo e fez apenas um jogo oficial pelo clube antes de ser negociado com os ucranianos, em 2018.

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

palmeiras
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Algumas baterias estacionárias recuperadas pela Polícia Civil
Entenda o esquema que causou prejuízo milionário a mineradora no ES
Imagem de destaque
Jantar saudável: 3 receitas com ingredientes ricos em vitamina D para incluir na dieta
O senador Marcos Do Val (Avante) fez publicação sobre suposta articulação política com o PL
Do Val fala em união da direta para lançar seu nome ao governo do ES; PL nega

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados