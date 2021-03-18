Palmeiras negocia com Eduard Atuesta, do Los Angeles FC

O Palmeiras está em negociação com Eduard Atuesta, colombiano que atua no Los Angeles FC, dos Estados Unidos. O meia de 23 anos tem aprovação do técnico Abel Ferreira e chegaria para preencher a lacuna deixada por Ramires.A informação, publicada pelo "Globoesporte.com", dá conta que as conversas estão em estágio inicial e o vínculo de Atuesta vai até o final do ano. O Los Angeles não tem o interesse de emprestá-lo e o negócio só é viável com compra.