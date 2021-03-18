Palmeiras negocia com Eduard Atuesta, do Los Angeles FC

O Palmeiras está em negociação com Eduard Atuesta, colombiano que atua no Los Angeles FC, dos Estados Unidos. O meia de 23 anos tem aprovação do técnico Abel Ferreira e chegaria para preencher a lacuna deixada por Ramires.A informação, publicada pelo "Globoesporte.com", dá conta que as conversas estão em estágio inicial e o vínculo de Atuesta vai até o final do ano. O Los Angeles não tem o interesse de emprestá-lo e o negócio só é viável com compra.
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O Palmeiras está atento ao mercado e aos valores das negociações, uma vez que a situação atual do país fez com que o clube esfriasse as conversas com o atacante Borré, do River Plate.
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Danilo Barbosa, do Nice, está acertado com o Verdão. Ele chega por empréstimo, sem custos, até o final do ano.