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futebol

Palmeiras negocia com Eduard Atuesta, do Los Angeles FC

Meia colombiano tem 23 anos e atua no futebol dos Estados Unidos. Jogador tem aval do técnico Abel Ferreira e negócio só vai acontecer com compra definitiva do atleta...

Publicado em 18 de Março de 2021 às 10:32

LanceNet

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Publicado em 

18 mar 2021 às 10:32
Crédito: Los Angeles FC
O Palmeiras está em negociação com Eduard Atuesta, colombiano que atua no Los Angeles FC, dos Estados Unidos. O meia de 23 anos tem aprovação do técnico Abel Ferreira e chegaria para preencher a lacuna deixada por Ramires.A informação, publicada pelo "Globoesporte.com", dá conta que as conversas estão em estágio inicial e o vínculo de Atuesta vai até o final do ano. O Los Angeles não tem o interesse de emprestá-lo e o negócio só é viável com compra.
> Confira e simule a tabela do Paulistão
O Palmeiras está atento ao mercado e aos valores das negociações, uma vez que a situação atual do país fez com que o clube esfriasse as conversas com o atacante Borré, do River Plate.
> Veja as últimas sobre o mercado da bola
Danilo Barbosa, do Nice, está acertado com o Verdão. Ele chega por empréstimo, sem custos, até o final do ano.​

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