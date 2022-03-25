Palmeiras negocia com dois atacantes e corre para acertar reforços a tempo para a Libertadores

Com o prazo para inscrever jogadores para a disputa da Copa Libertadores vencendo na próxima semana, o Palmeiras busca acelerar as negociações que têm em andamento para reforçar a equipe para a busca pelo quarto título da competição continental.O LANCE! apurou que o clube mantém negociações com dois atacantes, posição para qual o técnico Abel Ferreira pede reforços desde o ano passado e que sofre, com a eminente saída de Deyverson, cujo contrato acaba no final de junho e não será renovado, e o mau início de Rafael Navarro, que veio do Botafogo no início do ano.

A primeira delas é Fernando. O atacante, revelado pelo próprio Verdão, estava no Shakhtar Donetsk, da Ucrânia, mas voltou ao Brasil com o início da invasão russa ao país do Leste Europa. Os brasileiros pressionam o estafe do jogador e o clube para ter uma resposta logo à proposta oferecida.

Vendido ao Shakhtar por 5,5 milhão de euros (cerca de R$ 30,5 mi) em 2018, Fernando não teve grandes oportunidades no time principal do Verdão quando subiu das categorias de base. Tem apenas um gol marcado pelo clube, no Campeonato Paulista daquele ano, na vitória por 3 a 0 sobre o Ituano.

Fontes ligadas ao futebol palmeirense dizem que a oferta é de empréstimo de um ano, com o Palmeiras pagando o salário do jogador neste período, visto que a Fifa liberou a saída de atletas estrangeiros que atuem em Ucrânia e Rússia durante o período dos conflitos armados entre os dois países.

Mais próximo do acerto está João Pedro. Centroavante do Al Wahda, dos Emirados Árabes Unidos, o jogador de 28 anos agradou à comissão técnica, e o valor do negócio é considerado atrativo ao Palmeiras: US$ 6 milhões (cerca de R$ 28 milhões) por 100% de seus direitos federativos.

Com passagem pelas categorias de base do Verdão em 2013, João Pedro atuou por Ferroviário-CE e Fortaleza, mas fez fama depois de passagens por clubes menores de Portugal e Espanha. Na atual temporada nos Emirados, tem 17 gols em 29 partidas.

Ao todo, ele tem 52 gols em 85 jogos disputados nos quatro anos no país árabe, o que fez com que ele iniciasse o processo de naturalização. Mas segundo seu estafe a chance de jogar no Verdão é uma opção mais atrativa.

O L! apurou que João Loureiro, um dos empresários de João Pedro, viajou a Abu Dhabi para avançar o negócio e o Verdão espera por uma resposta já neste final de semana.TABELA> Veja classificação e simulador do Paulistão-2022 clicando aqui> Conheça o aplicativo de resultados do LANCE!