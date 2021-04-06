Palmeiras não terá Danilo Barbosa na primeira partida da Recopa Sul-Americana

Crédito: Cesar Greco/Palmeiras

O treinador do Palmeiras, Abel Ferreira, já relatou, em diferentes momentos, a necessidades de reforços e, para isso, a diretoria contratou, por empréstimo, o voltante Danilo Barbosa. O jogador, no entanto, ainda não tem data para estrear e ficará de fora da primeira partida da Recopa Sul-Americana, contra o Defensa y Justicia. A informação foi divulgada pelo ‘ge’.>> Rony desperta interesse de clube europeu, Boca Juniors negocia com atacante… O Dia do Mercado

Apesar de estar participando dos treinos desde o dia 23 de março, o atleta, para fazer sua primeira partida com a camisa do Verdão, precisa reforçar sua preparação física. Além disso, após apresentar uma sobrecarga muscular, o jogador está passando por um processo de recondicionamento.Danilo Barbosa tem 25 anos e chegou ao Palmeiras como reforço para a temporada 2021. O volante, que está emprestado pelo Nice-FRA, tem contrato com o Maior Campeão Nacional até o fim deste ano.