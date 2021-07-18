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Palmeiras não recebeu propostas por Gustavo Gómez e garante que o zagueiro só sai por oferta irrecusável

Diretoria não pretende negociar o ídolo da torcida e capitão da equipe...

Publicado em 18 de Julho de 2021 às 10:00

LanceNet

LanceNet

Publicado em 

18 jul 2021 às 10:00
Crédito: Cesar Greco/Palmeiras
Após a imprensa paraguaia noticiar uma negociação do Palmeiras com um clube francês por Gustavo Gómez, a reportagem do LANCE!/NOSSO PALESTRA apurou que não há propostas oficiais pelo zagueiro e que ele só deixará o Verdão em caso de oferta irrecusável.
Brasileiro pode deixar o Real Madrid, Flamengo define o preço de Pedro, Juventus quer renovar com CR7… O Dia do Mercado
A diretoria Alviverde não pretende negociar o capitão e ídolo da equipe. Embora seja um jogador com mercado na Europa por se destacar tanto no futebol brasileiro como na Seleção Paraguaia há várias temporadas, uma proposta considerada 'apenas boa' não será sequer ouvida pelo Palmeiras.
Muito tem se especulado recentemente acerca de jogadores sendo sondados por clubes do exterior, mas somente Wesley e Viña receberam propostas oficiais, do Seattle Sounders-USA e da Roma-ITA, respectivamente. Pedrão e Angulo negociam empréstimo ao futebol português.
>> Veja a tabela completa do BrasileirãoContratado pelo Palmeiras em 2018, Gustavo Gómez foi campeão do Brasileirão (2018), do Paulistão (2020, da Libertadores (2020) e da Copa do Brasil (2020), sendo titular e fundamental em todas as conquistas. Ele soma 134 jogos e 17 gols com a camisa Alviverde.

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