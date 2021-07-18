Palmeiras não recebeu propostas por Gustavo Gómez e garante que o zagueiro só sai por oferta irrecusável

Crédito: Cesar Greco/Palmeiras

Após a imprensa paraguaia noticiar uma negociação do Palmeiras com um clube francês por Gustavo Gómez, a reportagem do LANCE!/NOSSO PALESTRA apurou que não há propostas oficiais pelo zagueiro e que ele só deixará o Verdão em caso de oferta irrecusável.

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A diretoria Alviverde não pretende negociar o capitão e ídolo da equipe. Embora seja um jogador com mercado na Europa por se destacar tanto no futebol brasileiro como na Seleção Paraguaia há várias temporadas, uma proposta considerada 'apenas boa' não será sequer ouvida pelo Palmeiras.

Muito tem se especulado recentemente acerca de jogadores sendo sondados por clubes do exterior, mas somente Wesley e Viña receberam propostas oficiais, do Seattle Sounders-USA e da Roma-ITA, respectivamente. Pedrão e Angulo negociam empréstimo ao futebol português.