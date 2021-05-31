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futebol

Palmeiras não poderá contar com quatro atletas convocados e tem defesa desfigurada

Com quatro jogadores cedidos às seleções, o elenco alviverde ficará sem a sua defesa titular em, no mínimo, dois jogos...

Publicado em 31 de Maio de 2021 às 10:30

LanceNet

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Publicado em 

31 mai 2021 às 10:30
Crédito: Lucas Figueiredo/MoWa Press
Com quatro jogadores convocados, o Palmeiras terá baixas defensivas importantes para os próximos compromissos na Copa do Brasil e Brasileirão. Weverton, Gustavo Gómez, Matías Viña e Gabriel Menino se apresentam às seleções brasileira, paraguaia, uruguaia e olímpica, respectivamente, e ficam fora durante quase duas semanas.Com jogos entre os dias 3 e 8 de junho, os quatro defensores ficam fora do primeiro jogo da quarta fase da Copa do Brasil, diante do CRB, na quinta-feira (3); na segunda rodada do Brasileirão, contra a Chapecoense, no domingo (6). Como o jogo de volta da Copa do Brasil é no dia 9, talvez os jogadores já consigam estar em campo – caso não, entram em campo na terceira rodada do Brasileirão, diante do Corinthians, no sábado (12).Nessas partidas, Abel Ferreira terá Jailson e Vinicius Silvestre para o lugar de Weverton, Danilo Barbosa e Alan Empereur para o lugar de Gómez, Mayke e García para o lugar de Gabriel Menino e Victor Luis para o lugar de Viña. >> Confira a tabela do Brasileirão 2021 e faça sua simulação
Desde quando os quatro jogadores convocados se tornaram titulares do elenco palmeirense, esta será a nona vez que ficarão de fora. Em oito jogos, foram duas vitórias, um empate e cinco derrotas, contabilizando um aproveitamento de 29%. Vale lembrar que, em muitos outros casos, o time contava com mais desfalques, seja por escolha do treinador ou problemas físicos.

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