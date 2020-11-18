Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
futebol

Palmeiras não perde por três gols de diferença há mais de um ano

Última derrota pelo resultado que eliminaria o Verdão na Copa do Brasil aconteceu em 2019 e derrubou Luiz Felipe Scolari do comando técnico...
LanceNet

LanceNet

Publicado em 

18 nov 2020 às 08:45

Publicado em 18 de Novembro de 2020 às 08:45

Crédito: Cesar Greco/Palmeiras
Ainda que Abel Ferreira tenha que lidar com a ausência de 19 atletas para o confronto de volta diante do Ceará, no Castelão, o retrospecto sugere que a vitória por 3 a 0 no primeiro duelo deve ser suficiente para o Palmeiras confirmar a classificação às semifinais da Copa do Brasil.
Isso porque, há mais de um ano, o Palmeiras não sabe o que é perder por três gols de diferença. O último adversário que venceu o Alviverde pelo placar que levaria a decisão desta quarta-feira para os pênaltis foi o Flamengo, quando aplicou 3 a 0, no Maracanã, em partida válida pelo Brasileirão de 2019.
Gabriel Barbosa, duas vezes, e De Arrascaeta foram os autores dos gols que sacramentaram a derrota naquele primeiro de setembro, dia que marcou o fim da terceira passagem de Luiz Felipe Scolari à frente do Verdão.Levando em consideração apenas confrontos válidos pela Copa do Brasil, a última vez que o Palmeiras saiu derrotado por três gols de diferença foi na Vila Capanema, diante do Athletico, nas oitavas de final de 2013.
Depois de ter vencido o primeiro confronto pelo placar mínimo, a equipe então comandada por Gilson Kleina viajou ao Paraná e foi derrotada por 3 a 0. Éderson, duas vezes, e o experiente Paulo Baier comandaram o triunfo do Furacão.
Ceará e Palmeiras se enfrentam na quarta-feira (18), às 19 horas (horário de Brasília), com transmissão do SporTV.

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

palmeiras
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Major Angelo Martins Denicoli, acusado de participar da trama golpista após as eleições de 2022
Major do ES pode perder patente no Exército após ser preso? Entenda
Imagem de destaque
Os riscos por trás de uma delação de Daniel Vorcaro, segundo especialistas
Marcelo Diniz Alves, de 49 anos, é líder do PCC e foi preso em Guarapari
Líder do PCC que atua em região alvo de ataques em Vila Velha é preso

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados