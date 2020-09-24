Palmeiras não empatava sem gols pela Libertadores desde 2013

Crédito: AFP

Na última quarta-feira (23), o Palmeiras enfrentou o Guaraní, do Paraguai, pela 4ª rodada da fase de grupos da Libertadores. O confronto não proporcionou grandes emoções aos torcedores e terminou sem gols, algo que não acontecia em partidas do Verdão na competição há sete anos.

O último jogo do Alviverde pela Libertadores que terminou zerado foi no dia 30 de abril de 2013, na primeira partida das oitavas de final contra o Tijuana. Nesse jogo, a equipe mexicana, mesmo jogando em casa e criando boas oportunidades, não conseguiu marcar. O bom resultado, porém, não impediu a eliminação dos brasileiros na partida de volta, no Pacaembu.

O Verdão, comandado por Gilson Kleina, foi à campo com a seguinte escalação: Bruno, Ayrton, Maurício Ramos, Henrique e Marcelo Oliveira; Márcio Araújo, Charles (André Luiz), Wesley (Souza) e Tiago Real; Vinícius (Ronny) e Kleber.Além disso, o confronto contra o Guaraní interrompeu uma sequência palestrina de 12 jogos consecutivos balançando as redes, sendo a primeira partida da final do Paulistão a última em que o time não havia conseguido marcar. Na temporada inteira, a equipe de Luxemburgo passou em branco em apenas seis oportunidades.