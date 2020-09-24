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futebol

Palmeiras não empatava sem gols pela Libertadores desde 2013

No confronto contra o Guaraní, o Verdão não teve um bom desempenho ofensivo, criando poucas oportunidades e não conseguindo convertê-las
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Publicado em 24 de Setembro de 2020 às 15:00

LanceNet

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Publicado em 

24 set 2020 às 15:00
Crédito: AFP
Na última quarta-feira (23), o Palmeiras enfrentou o Guaraní, do Paraguai, pela 4ª rodada da fase de grupos da Libertadores. O confronto não proporcionou grandes emoções aos torcedores e terminou sem gols, algo que não acontecia em partidas do Verdão na competição há sete anos.
O último jogo do Alviverde pela Libertadores que terminou zerado foi no dia 30 de abril de 2013, na primeira partida das oitavas de final contra o Tijuana. Nesse jogo, a equipe mexicana, mesmo jogando em casa e criando boas oportunidades, não conseguiu marcar. O bom resultado, porém, não impediu a eliminação dos brasileiros na partida de volta, no Pacaembu.
O Verdão, comandado por Gilson Kleina, foi à campo com a seguinte escalação: Bruno, Ayrton, Maurício Ramos, Henrique e Marcelo Oliveira; Márcio Araújo, Charles (André Luiz), Wesley (Souza) e Tiago Real; Vinícius (Ronny) e Kleber.Além disso, o confronto contra o Guaraní interrompeu uma sequência palestrina de 12 jogos consecutivos balançando as redes, sendo a primeira partida da final do Paulistão a última em que o time não havia conseguido marcar. Na temporada inteira, a equipe de Luxemburgo passou em branco em apenas seis oportunidades.
O Palmeiras entra em campo novamente no próximo domingo (27), contra o Flamengo, às 16h (de Brasília), buscando reencontrar o gol e recuperar a sequência finalizada contra a equipe paraguaia.

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