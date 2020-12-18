Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
  • Início
  • Esportes
  • Futebol
  • Palmeiras na terça e Santos na quarta. Veja as datas das semifinais da Libertadores
futebol

Palmeiras na terça e Santos na quarta. Veja as datas das semifinais da Libertadores

Na tarde desta sexta-feira, a Conmebol divulgou as datas e horários dos confrontos da fase semifinal da Libertadores da América. Brasileiros irão fazer o duelo decisivo em casa...
LanceNet

LanceNet

Publicado em 

18 dez 2020 às 17:53

Publicado em 18 de Dezembro de 2020 às 17:53

Crédito: Divulgação/Conmebol
Na tarde desta sexta-feira (18), a Conmebol definiu as datas e os horários dos confrontos das semifinais da Libertadores. Palmeiras, River Plate e Santos já estão classificados. A última vaga será definida no dia 23 de dezembro, entre Boca Juniors e Racing. no duelo de ida, o Racing venceu por 1 a 0.
River Plate x Palmeiras
Ida: 5/1, 21h30 , no estádio Libertadores da AméricaVolta: 12/1, 21h30, no Allianz Parque
Santos x Racing ou Boca
Ida: 6/1, às 19h15, na ArgentinaVolta: 13/1, às 19h15, na Vila BelmiroCom a divulgação das datas, é provável que o confronto entre Palmeiras e Corinthians, válido pela 28ª rodada do Brasileirão, marcado para o dia 6 de janeiro, deva sofrer alteração. Da mesma forma, Santos e Atlético-MG, marcado para o dia 7 de janeiro, passará por alteração na data.

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

palmeiras santos
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
Empresário vai a júri no ES por morte de esposa em acidente de lancha
Sérgio Mello, Ricardo Ferraço e Francisco Carvalho
Timenow comemora 30 anos com festa badalada em Vitória
Imagem de destaque
Quando um PM mata inocentes, o Estado falha

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados