Palmeiras na terça e Santos na quarta. Veja as datas das semifinais da Libertadores

Na tarde desta sexta-feira (18), a Conmebol definiu as datas e os horários dos confrontos das semifinais da Libertadores. Palmeiras, River Plate e Santos já estão classificados. A última vaga será definida no dia 23 de dezembro, entre Boca Juniors e Racing. no duelo de ida, o Racing venceu por 1 a 0.
River Plate x Palmeiras
Ida: 5/1, 21h30 , no estádio Libertadores da AméricaVolta: 12/1, 21h30, no Allianz Parque
Santos x Racing ou Boca
Ida: 6/1, às 19h15, na ArgentinaVolta: 13/1, às 19h15, na Vila BelmiroCom a divulgação das datas, é provável que o confronto entre Palmeiras e Corinthians, válido pela 28ª rodada do Brasileirão, marcado para o dia 6 de janeiro, deva sofrer alteração. Da mesma forma, Santos e Atlético-MG, marcado para o dia 7 de janeiro, passará por alteração na data.