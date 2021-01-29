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Palmeiras na Libertadores: Marcos elogia Weverton e promete entregar a camisa 12 em caso de título

Em evento realizado na véspera da final, o ex-goleiro comentou sobre a possibilidade do Alviverde ser campeão e do atual goleiro ser eleito o melhor jogador do torneio...
LanceNet

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Publicado em 

29 jan 2021 às 14:00

Publicado em 29 de Janeiro de 2021 às 14:00

Crédito: Divulgação
Na manhã desta sexta-feira (29), um patrocinador da Libertadores reuniu Ronaldo Fenômeno, o ex-goleiro Marcos e Léo, ex-lateral do Santos, em uma coletiva de imprensa para falar sobre a final do torneio continental, que será disputada amanhã (30), no Maracanã, por Santos e Palmeiras. O apresentador do SBT, Benjamin Back, foi o mediador da conversa. Questionado sobre a importância de Weverton para a equipe palmeirense, Marcos elogiou o atua goleiro do Verdão e comentou sobre a possibilidade dele ser eleito o melhor jogador da competição, caso o Palmeiras seja campeão.
- O Weverton chegou questionado pelo torcedor, porque tinha o Prass e o Jailson, mas aos poucos ele foi conquistando seu espaço. Conseguiu se tornar titular, já conquistou Campeonato Brasileiro com o Palmeiras, era o goleiro da Seleção Olímpica e vem fazendo uma Libertadores maravilhosa. Geralmente, o melhor jogador do torneio é decidido na final. Ele tem grandes condições para ser eleito, caso o Palmeiras consiga vencer e ser campeão - declarou Marcos.
O goleiro campeão da América com o Palmeiras em 1999 e pentacampeão mundial com o Brasil em 2002 ainda citou uma promessa feita a Weverton.
- Eu fiz uma promessa. Acho que todo palmeirense fez uma promessa para esse jogo. Claro que eu preciso pedir com todo respeito ao Mayke, que é o dono da 12 do Palmeiras, mas se tudo der certo e conseguir esse título, vamos conversar com a diretoria para "desaposentar" a 12 do gol e dar pro Weverton usar, se ele quiser - brincou o ex-goleiro.

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