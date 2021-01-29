Palmeiras na Libertadores: Marcos elogia Weverton e promete entregar a camisa 12 em caso de título

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Na manhã desta sexta-feira (29), um patrocinador da Libertadores reuniu Ronaldo Fenômeno, o ex-goleiro Marcos e Léo, ex-lateral do Santos, em uma coletiva de imprensa para falar sobre a final do torneio continental, que será disputada amanhã (30), no Maracanã, por Santos e Palmeiras. O apresentador do SBT, Benjamin Back, foi o mediador da conversa. Questionado sobre a importância de Weverton para a equipe palmeirense, Marcos elogiou o atua goleiro do Verdão e comentou sobre a possibilidade dele ser eleito o melhor jogador da competição, caso o Palmeiras seja campeão.

- O Weverton chegou questionado pelo torcedor, porque tinha o Prass e o Jailson, mas aos poucos ele foi conquistando seu espaço. Conseguiu se tornar titular, já conquistou Campeonato Brasileiro com o Palmeiras, era o goleiro da Seleção Olímpica e vem fazendo uma Libertadores maravilhosa. Geralmente, o melhor jogador do torneio é decidido na final. Ele tem grandes condições para ser eleito, caso o Palmeiras consiga vencer e ser campeão - declarou Marcos.

O goleiro campeão da América com o Palmeiras em 1999 e pentacampeão mundial com o Brasil em 2002 ainda citou uma promessa feita a Weverton.