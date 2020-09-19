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futebol

Palmeiras monitora a situação de Jean Pyerre, meia do Grêmio

Alviverde está atento ao mercado e atleta gremista tem ficado no radar. Negociação é difícil e diretoria palmeirense estuda incluir atletas do elenco para poder contar com Jean...

Publicado em 19 de Setembro de 2020 às 12:53

LanceNet

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Publicado em 

19 set 2020 às 12:53
Crédito: Jean Pyerre tem contrato com o Grêmio até 2023 (Itamar AGUIAR/AFP
De olho em oportunidades de mercado para reforçar pontualmente seu elenco, o Palmeiras sonha com um nome para mudar o patamar do meio de campo do time: Jean Pyerre, do Grêmio.
Jean Pyerre chegou ao Grêmio com nove anos de idade e sempre foi tratado como uma joia com potencial para brilhar em grandes clubes europeus e na Seleção Brasileira. Meia armador clássico, destro, de passadas largas (1,83m), também é cobrador de faltas e finaliza bem de fora da área. O ponto negativo é seu complicado histórico de lesões.O nome do meia de 22 anos agrada a diretoria do Palmeiras e sua contratação é desejo do técnico Vanderlei Luxemburgo. Caso o negócio se concretize, o Verdão teria um meio de campo formado totalmente por jogadores com idade olímpica e imenso potencial tanto técnico quanto financeiro: Patrick de Paula, Gabriel Menino e Jean Pyerre.
A negociação, naturalmente, é muito difícil. Em 2019, Jean Pyerre renovou seu contrato com o Grêmio até 2023, com a maior multa rescisória da história do clube gaúcho: 120 milhões de euros (R$ 765 milhões na cotação atual). Esse montante, entretanto, vale para clubes do exterior, que embora tenham chegado a manifestar interesse, nunca formalizaram proposta perto da quantia estipulada.
O Palmeiras estuda oferecer jogadores para viabilizar o negócio. O clube conta com alguns atletas que gozam de bom nome no mercado, ainda que não estejam sendo utilizados com frequência nos jogos nessa temporada. Um exemplo é o meia Gustavo Scarpa.
Coincidentemente, Palmeiras e Grêmio se enfrentam na próxima rodada do Brasileirão, no domingo (20), às 16h, na Arena do Grêmio.

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