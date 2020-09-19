Palmeiras monitora a situação de Jean Pyerre, meia do Grêmio

Crédito: Jean Pyerre tem contrato com o Grêmio até 2023 (Itamar AGUIAR/AFP

De olho em oportunidades de mercado para reforçar pontualmente seu elenco, o Palmeiras sonha com um nome para mudar o patamar do meio de campo do time: Jean Pyerre, do Grêmio.

Jean Pyerre chegou ao Grêmio com nove anos de idade e sempre foi tratado como uma joia com potencial para brilhar em grandes clubes europeus e na Seleção Brasileira. Meia armador clássico, destro, de passadas largas (1,83m), também é cobrador de faltas e finaliza bem de fora da área. O ponto negativo é seu complicado histórico de lesões.O nome do meia de 22 anos agrada a diretoria do Palmeiras e sua contratação é desejo do técnico Vanderlei Luxemburgo. Caso o negócio se concretize, o Verdão teria um meio de campo formado totalmente por jogadores com idade olímpica e imenso potencial tanto técnico quanto financeiro: Patrick de Paula, Gabriel Menino e Jean Pyerre.

A negociação, naturalmente, é muito difícil. Em 2019, Jean Pyerre renovou seu contrato com o Grêmio até 2023, com a maior multa rescisória da história do clube gaúcho: 120 milhões de euros (R$ 765 milhões na cotação atual). Esse montante, entretanto, vale para clubes do exterior, que embora tenham chegado a manifestar interesse, nunca formalizaram proposta perto da quantia estipulada.

O Palmeiras estuda oferecer jogadores para viabilizar o negócio. O clube conta com alguns atletas que gozam de bom nome no mercado, ainda que não estejam sendo utilizados com frequência nos jogos nessa temporada. Um exemplo é o meia Gustavo Scarpa.