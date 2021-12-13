Palmeiras mira gringos e Elkeson: saiba as contratações, saídas e sondagens do clube para 2022

Apesar de ainda não ter oficializado nenhum nome, o Palmeiras está de olho no mercado e já conversa com alguns jogadores visando o próximo ano. Além dos gringos Atuesta e Huerta, o Verdão também sonha com o concorrido atacante Elkeson, que fez sucesso no futebol chinês.
CONTRATAÇÕES DO PALMEIRASO Palmeiras ainda não se movimentou no mercado e não trouxe nenhum reforço para a temporada de 2022.
JOGADORES NA MIRAO atual bicampeão da América já está monitorando alguns nomes para 2022. São eles o goleiro Marcelo Lomba, do Internacional, o meia colombiano Eduard Atuesta, do Los Angeles FC, o zagueiro chileno Valber Huerta e o atacante Elkeson, do Guangzhou FC, da China.
QUEM SAIU A reformulação do Verdão passa pela dispensa de alguns jogadores veteranos, mas que marcaram seu nome na história do clube. o volante Felipe Melo e o goleiro Jaílson não tiveram seus contratos renovados e deixam o Palmeiras.
QUEM PODE SAIRLuan Silva, o atacante Willian Bigode e o volante Danilo Barbosa também não devem permanecer no Alviverde para a temporada 2022.
TIME-BASE DE 2022Weverton, Marcos Rocha, Luan, Gustavo Gomez e Piquerez, Danilo, Zé Rafael, Raphael Veiga e Gustavo Scarpa; Dudu e Rony. Técnico: Abel Ferreira.
DESAFIOS PARA 2022Se manter no topo não é fácil. Após ser bicampeão da Libertadores e terminar o Campeonato Brasileiro em 3º lugar, o grande desafio do Palmeiras é seguir vencendo campeonatos importantes. Logo no começo do ano, em fevereiro, o Verdão tem a disputa do tão sonhado Mundial de Clubes. Além disso, tentará os títulos do Campeonato Paulista, Copa do Brasil, Libertadores e Brasileirão.
OS PRIMEIROS JOGOS DE 2022 26/01 - Palmeiras x Ponte Preta- Campeonato Paulista30/01 - São Bernardo x Palmeiras - Campeonato Paulista02/02 - Palmeiras x Água Santa - Campeonato Paulista06/02 - São Paulo x Palmeiras - Campeonato Paulista09/02 - Palmeiras x A definir - Mundial de Clubes