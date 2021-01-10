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Palmeiras: Mateus Oliveira, goleiro do Sub-20, espera ‘voltar com tudo’ após lesão

Pensando na próxima temporada, o arqueiro de 18 anos tem treinado com a equipe profissional do Verdão enquanto se recupera de um trauma na lombar
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LanceNet

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Publicado em 

10 jan 2021 às 18:00

Publicado em 10 de Janeiro de 2021 às 18:00

Crédito: Divulgação/Palmeiras
O goleiro do sub-20 do Palmeiras, Mateus Oliveira, sofreu uma lesão na região da lombar no fim do ano passado e acabou ficando de fora da reta final do Brasileiro e do Paulista da sua categoria. Agora, quase 100% recuperado e treinando com a equipe profissional ao longo do mês de janeiro, ele está focado em voltar à sua melhor forma física para retornar aos gramados.
– Essa lesão foi muito difícil para mim. Não gosto de ficar parado. Eu visto a camisa de um clube gigante e a minha vontade é de sempre estar à disposição para ajudar o clube a vencer e conquistar títulos. Estou focado nos treinamentos e na minha recuperação para voltar com tudo.
>> Confira a classificação atualizada do Brasileirão e faça sua simulação>> ATUAÇÕES: Artilheiro, Willian decide na vitória do Palmeiras sobre o Sport
Ao longo de 2020, Mateus foi convocado para alguns jogos da equipe principal do Palmeiras, entre Brasileirão, Libertadores e Copa do Brasil. O jogador afirma que essa a experiência de ter estado na relação do duelo contra o Delfín, pela competição continental, foi marcante em sua carreira.
Apelidado de Mateusão por conta da altura de 1.99m, o goleiro de 18 anos chegou ao Alviverde em 2016, vindo do XV de Piracicaba. Sempre muito seguro e com boas atuações, tem participado de constantes atividades com os profissionais desde 2019. Em 2020 esteve com o grupo tanto com Vanderlei Luxemburgo, quanto com Abel Ferreira.
Na última temporada das categorias de base, atuou em seis partidas do Palmeiras sub-20, com o bom aproveitamento de 4 vitórias. Em 2019, o aproveitamento foi ainda melhor. Em 20 partidas pelo sub-17, foram 16 vitórias, um empate e apenas três derrotas, segundo dados retirados do Ogol e Wyscout.

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