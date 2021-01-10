Palmeiras: Mateus Oliveira, goleiro do Sub-20, espera ‘voltar com tudo’ após lesão

Crédito: Divulgação/Palmeiras

O goleiro do sub-20 do Palmeiras, Mateus Oliveira, sofreu uma lesão na região da lombar no fim do ano passado e acabou ficando de fora da reta final do Brasileiro e do Paulista da sua categoria. Agora, quase 100% recuperado e treinando com a equipe profissional ao longo do mês de janeiro, ele está focado em voltar à sua melhor forma física para retornar aos gramados.

– Essa lesão foi muito difícil para mim. Não gosto de ficar parado. Eu visto a camisa de um clube gigante e a minha vontade é de sempre estar à disposição para ajudar o clube a vencer e conquistar títulos. Estou focado nos treinamentos e na minha recuperação para voltar com tudo.

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Ao longo de 2020, Mateus foi convocado para alguns jogos da equipe principal do Palmeiras, entre Brasileirão, Libertadores e Copa do Brasil. O jogador afirma que essa a experiência de ter estado na relação do duelo contra o Delfín, pela competição continental, foi marcante em sua carreira.

Apelidado de Mateusão por conta da altura de 1.99m, o goleiro de 18 anos chegou ao Alviverde em 2016, vindo do XV de Piracicaba. Sempre muito seguro e com boas atuações, tem participado de constantes atividades com os profissionais desde 2019. Em 2020 esteve com o grupo tanto com Vanderlei Luxemburgo, quanto com Abel Ferreira.