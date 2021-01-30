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Até o fim

Palmeiras marca nos acréscimos, vence o Santos e se torna bicampeão da Libertadores

Em um jogo truncado, na tarde deste sábado (30), no Maracanã, e que se caminhava para a prorrogação, o Verdão chegou ao gol com uma cabeçada de Breno Lopes e voltou a vencer a competição continental

Publicado em 30 de Janeiro de 2021 às 19:30

LanceNet

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Publicado em 

30 jan 2021 às 19:30
Libertadores
O Palmeiras venceu o Santos por 1 a 0 no Maracanã e se tornou bicampeão da Libertadores Crédito: Cesar Greco/Palmeiras
O jogo deste sábado passou longe de ser um primor técnico. Praticamente toda a emoção ficou para o final. Muito para o final. Mas que emoção! Breno Lopes, de cabeça, fez o gol do título do Palmeiras, na vitória por 1 a 0 sobre o Santos, no Maracanã. Verdão, mais de duas décadas depois, é o dono do continente! É o campeão da Copa Libertadores!
A melhor chance do primeiro tempo se deu quando o Santos errou a saída de bola e Raphael Veiga avançou pela direita. O chute cruzado assustou Jhon, mas foi para fora. Mais bonito do que isso, só um lençol de Rony em Felipe Jonatan. Só que a jogada não foi aproveitada.

1999

O Palmeiras havia sido campeão há 21 anos
Cruzamentos perigosos de ambos os lados, mas sem conclusões, foi o que de melhor se viu nos primeiros dez minutos da segunda etapa. Os times se alternavam dominando a posse de bola. Primeiro, o Peixe rondou mais a área de Weverton. Perto dos 20 minutos, Raphael Veiga cobrou uma falta que foi para fora, mas com perigo. No lance seguinte, o mesmo Veiga mandou um chute no travessão, mas a jogada já estava paralisada.
Até que, aos 50 minutos, Cuca foi pegar uma bola que saiu pela lateral, Marcos Rocha trombou com ele, uma confusão se formou e o treinador do Peixe foi expulso. Na primeira jogada após o jogo recomeçar, aos 53, Rony cruzou e Breno Lopes cabeceou sem chances para Jhon. Gol do Palmeiras! Do título! Do dono da América!

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