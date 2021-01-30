Palmeiras marca nos acréscimos, vence o Santos e se torna bicampeão da Libertadores

O Palmeiras venceu o Santos por 1 a 0 no Maracanã e se tornou bicampeão da Libertadores Crédito: Cesar Greco/Palmeiras

O jogo deste sábado passou longe de ser um primor técnico. Praticamente toda a emoção ficou para o final. Muito para o final. Mas que emoção! Breno Lopes, de cabeça, fez o gol do título do Palmeiras, na vitória por 1 a 0 sobre o Santos, no Maracanã. Verdão, mais de duas décadas depois, é o dono do continente! É o campeão da Copa Libertadores!

A melhor chance do primeiro tempo se deu quando o Santos errou a saída de bola e Raphael Veiga avançou pela direita. O chute cruzado assustou Jhon, mas foi para fora. Mais bonito do que isso, só um lençol de Rony em Felipe Jonatan. Só que a jogada não foi aproveitada.

1999 O Palmeiras havia sido campeão há 21 anos

Cruzamentos perigosos de ambos os lados, mas sem conclusões, foi o que de melhor se viu nos primeiros dez minutos da segunda etapa. Os times se alternavam dominando a posse de bola. Primeiro, o Peixe rondou mais a área de Weverton. Perto dos 20 minutos, Raphael Veiga cobrou uma falta que foi para fora, mas com perigo. No lance seguinte, o mesmo Veiga mandou um chute no travessão, mas a jogada já estava paralisada.