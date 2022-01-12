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Palmeiras libera vagas para torcedores no voo da delegação para o Mundial de Clubes

Palmeirense terá a oportunidade de embarcar para Abu Dhabi, nos Emirados Árabes Unidos, com o elenco e a comissão técnica. Pacote custa a partir de R$ 19 mil...
LanceNet

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Publicado em 

12 jan 2022 às 17:55

Publicado em 12 de Janeiro de 2022 às 17:55

Atendendo aos pedidos dos torcedores, o Palmeiras liberou um número restrito de vagas para quem quiser viajar para o Mundial de Clubes da Fifa no mesmo voo fretado da delegação alviverde. O preço é a partir de R$ 19 mil.TABELA> Veja classificação e simulador do Paulistão-2022 clicando aqui
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GALERIA> Confira a pré-lista de inscritos do Palmeiras para o Mundial de Clubes
Dessa forma, o torcedor terá a oportunidade de embarcar para Abu Dhabi, nos Emirados Árabes Unidos, com o elenco e a comissão técnica que conquistaram as duas últimas edições da Copa Libertadores.
Com ida marcada para o dia 2 de fevereiro e retorno na madrugada de 12 para 13 do mesmo mês, os pacotes estão à venda pelo site www.palmeiraspelobi.com.br a partir desta quarta-feira (12/1).A experiência contempla passagem de ida e volta, hospedagem com café da manhã, ingressos de categoria 3 para os dois jogos do Verdão, traslados para os estádios, kit viagem, seguro viagem com cobertura para Covid-19, exame PCR para retorno ao Brasil, concierge em português em todos os hotéis e guias em português para todos os deslocamentos em grupo, sendo um guia saindo do Brasil junto com os torcedores e outro local.
O palmeirense poderá optar pelo pacote econômico, superior ou premium – a diferença entre eles é o tipo de hotel, embora todos tenham o conceito resort e estejam localizados dentro da ilha de Yas Marina, próximos do circuito internacional de automobilismo, do principal shopping de Abu Dhabi e do famoso parque temático da Ferrari.
Nos três pacotes, estarão disponíveis quartos triplos, duplos e individual. Os preços partem de R$ 19.015,00, com pagamento em até dez vezes de R$ 1.901,50.
De acordo com o atual protocolo de saúde do clube, a delegação alviverde continuará seguindo os procedimentos de prevenção em razão da pandemia de Covid-19.
Crédito: PalmeirensepoderáviajarnomesmovooqueAbelFerreiraeseuscomandados(Foto:CesarGreco/Palmeiras

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