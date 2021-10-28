Palmeiras lança novo aplicativo oficial

– O app Palmeiras Oficial trará mais conveniência e praticidade para o torcedor palestrino, que a partir do seu smartphone poderá conectar-se ao clube a qualquer hora, de qualquer lugar, de maneira rápida e fácil. Essa é a primeira versão de um aplicativo que gradualmente ganhará mais funcionalidades ao longo do tempo – destacou Roberto Trinas, diretor executivo de marketing do Palmeiras.O aplicativo busca aproximar a torcida de todos os conteúdos produzido pelos canais oficiais do clube. O usuário poderá saber a escalação da equipe e acompanhar o minuto a minuto das partidas com direito a conferir as estatísticas dos jogos e a tabela dos campeonatos em disputa. Além disso, pode ter acesso a todas as notícias e galerias de fotos do site do Palmeiras e a todos os vídeos da TV Palmeiras Plus e da TV Palmeiras/FAM.