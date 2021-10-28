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futebol

Palmeiras lança novo aplicativo oficial

Novo produto busca aproximar o torcedor palmeirense de todos os conteúdos produzidos pelos canais oficiais do clube
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LanceNet

LanceNet

Publicado em 

28 out 2021 às 16:00

Publicado em 28 de Outubro de 2021 às 16:00

Crédito: Divulgação
O Palmeiras divulgou na última quarta-feira (27) que o novo aplicativo oficial do clube poderá ser baixado nas lojas Apple Store e Google Play, colocando mais uma plataforma à disposição do torcedor palestrino. Mais informações podem ser encontradas AQUI.
– O app Palmeiras Oficial trará mais conveniência e praticidade para o torcedor palestrino, que a partir do seu smartphone poderá conectar-se ao clube a qualquer hora, de qualquer lugar, de maneira rápida e fácil. Essa é a primeira versão de um aplicativo que gradualmente ganhará mais funcionalidades ao longo do tempo – destacou Roberto Trinas, diretor executivo de marketing do Palmeiras.O aplicativo busca aproximar a torcida de todos os conteúdos produzido pelos canais oficiais do clube. O usuário poderá saber a escalação da equipe e acompanhar o minuto a minuto das partidas com direito a conferir as estatísticas dos jogos e a tabela dos campeonatos em disputa. Além disso, pode ter acesso a todas as notícias e galerias de fotos do site do Palmeiras e a todos os vídeos da TV Palmeiras Plus e da TV Palmeiras/FAM.
Com a novidade, o sócio Avanti terá a possibilidade de acessar sua conta e comprar ingressos para os jogos, além de ter também um canal de fácil acesso à Palmeiras Store. Para quem ainda não for Avanti e quiser fazer parte do programa, todas as informações de planos e benefícios estarão disponíveis.
Em vídeo promocional, Willian, Gustavo Gómez, Renan e Gabriel Menino convidam o torcedor a baixar o novo aplicativo oficial do Palmeiras. Confira abaixo:

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