Palmeiras lamenta morte do empresário Walter Torre Júnior

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Morreu nesta sexta-feira (11), o empresário Walter Torre Júnior. Conhecido no meio do futebol por ter sido um dos homens mais importantes na viabilização e construção do Allianz Parque, ele deixa mulher e três filhos, aos 64 anos de idade.O Palmeiras se manifestou em seu site oficial e deu as condolências para o dono da W Torre:

"É com profundo pesar que informamos o falecimento de Walter Torre, o homem que foi decisivo na viabilização da arena que se tornou um marco da cidade de São Paulo, o Allianz Parque. A Família Palmeiras se solidariza aos familiares e amigos neste momento de dor e consternação".

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A WTorre, construtora da nova casa do Verdão e empresa que foi dirigida por tantos anos por Walter Torre Júnior, também soltou um comunicado para a imprensa:

"É com imenso pesar que a família WTorre vem a público informar o falecimento de Walter Torre, fundador da empresa, na tarde de hoje, 11 de dezembro. Aos 64 anos, ele foi vítima de uma parada cardiorrespiratória.

Foi em 1981 que Walter, então recém formado em engenharia civil, deu início a um sonho ao abrir sua construtora e nunca mais parou. Seu legado profissional é imensurável, tendo entre outras realizações a construção do Allianz Parque em 2014, uma das melhores arenas multiuso do mundo, a única do Brasil.