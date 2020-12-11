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Palmeiras lamenta morte do empresário Walter Torre Júnior

Dono da WTorre, construtora responsável pela reforma do estádio palmeirense, faleceu aos 64 anos nesta sexta-feira (11), após parada cardiorrespiratória...
LanceNet

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Publicado em 

11 dez 2020 às 20:20

Publicado em 11 de Dezembro de 2020 às 20:20

Crédito: Divulgação
Morreu nesta sexta-feira (11), o empresário Walter Torre Júnior. Conhecido no meio do futebol por ter sido um dos homens mais importantes na viabilização e construção do Allianz Parque, ele deixa mulher e três filhos, aos 64 anos de idade.O Palmeiras se manifestou em seu site oficial e deu as condolências para o dono da W Torre:
"É com profundo pesar que informamos o falecimento de Walter Torre, o homem que foi decisivo na viabilização da arena que se tornou um marco da cidade de São Paulo, o Allianz Parque. A Família Palmeiras se solidariza aos familiares e amigos neste momento de dor e consternação".
Confira a classificação do Campeonato Brasileiro
A WTorre, construtora da nova casa do Verdão e empresa que foi dirigida por tantos anos por Walter Torre Júnior, também soltou um comunicado para a imprensa:
"É com imenso pesar que a família WTorre vem a público informar o falecimento de Walter Torre, fundador da empresa, na tarde de hoje, 11 de dezembro. Aos 64 anos, ele foi vítima de uma parada cardiorrespiratória.
Foi em 1981 que Walter, então recém formado em engenharia civil, deu início a um sonho ao abrir sua construtora e nunca mais parou. Seu legado profissional é imensurável, tendo entre outras realizações a construção do Allianz Parque em 2014, uma das melhores arenas multiuso do mundo, a única do Brasil.
Walter Torre deixa sua esposa Silvia Torre e filhos Paulo, Marina e Giuliana, além de uma equipe de executivos e colaboradores apaixonados que seguramente honrarão seu legado pautado na inovação, ética e profissionalismo, principais alicerces da WTorre".​

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