Palmeiras joga o suficiente para vencer mais uma e continua como o time mais confiável do Paulistão

O Palmeiras curou as feridas do Mundial de Clubes e já voltou a fazer seu papel no Paulistão-2022. Nesse quesito, as coisas parecem ter permanecido como foram deixadas antes da viagem para Abu Dhabi, ou seja, com time consistente a acumulador de pontos. A vitória sobre a Ferroviária, com reservas e poucos esforços, mostra que o patamar da equipe é diferente das demais.TABELA> Veja classificação e simulador do Paulistão-2022 clicando aqui

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Seria até injusto fazer uma análise criteriosa de uma equipe há poucos dias estava do outro lado do mundo, com um fuso de sete horas e que treinou apenas uma vez para a partida. Sem contar que apenas Weverton, entre os considerados titulares, começou jogando na última quarta-feira, em Araraquara. No entanto, é possível pegar outro ponto desse triunfo alviverde.

Mesmo com todos esses fatores, a equipe de Abel Ferreira seguiu com sua tradicional consistência, com cada jogador visivelmente sabendo o que faz dentro de campo. A memória tática do time impressiona, ainda mais por se tratar de uma formação que não é a principal. Isso é influência clara do treinador, que precisa de apenas um dia para ajustar um esquema de jogo.

- Nós fazemos sempre os mesmos planos para os nossos adversários, merecem o mesmo respeito, a mesma atenção, é verdade que tivemos uma viagem no meio, que temos o jet lag (fuso horário) nas nossas costas, mas pudemos fazer uma análise do nosso adversário, uma equipe bem orientada, que tem duas formas de jogar, um 3-4-3 ou um 4-3-3, preparamos a estratégia de jogo ontem, nossos jogadores cumpriram perfeitamente e eles estão de parabéns pelo jogo que fizeram - disse Abel em coletiva após a partida.Tática à parte, o time pouco fez força para bater a Ferroviária, que não é das piores equipes do campeonato, pelo contrário. Está entre aquelas bem organizadas e que são capazes de tirar pontos dos chamados grandes. Mas o Palmeiras não tomou conhecimento disso, controlou o duelo tranquilamente e passou perigo quando cometeu erros que deram chances ao adversário.

Não era necessário se esforçar mais do que foi feito, a diferença de patamar do Verdão, titular ou reserva, é muito grande para o restante dos times do Paulistão, incluindo os rivais e o Red Bull Bragantino, que ainda estão buscando se firmar neste início de temporada. O Alviverde já tem o elenco montado, um trabalho consolidado e a consciência tática coletiva, que é mérito de Abel.

É claro que nos clássicos será preciso mostrar algo mais para superar os rivais, como por exemplo melhorar a eficiência ofensiva. Assim como ocorreu com o Chelsea, as poucas chances que aparecerem, precisam ser aproveitadas, caso contrário a diferença de patamar pode desaparecer e o adversário levar vantagem. Mas até aqui, o que foi visto, só mostra que o Palmeiras é o time mais confiável e consistente da competição. O pouco já é o suficiente.

O Alviverde é o único time invicto do estadual até aqui. São cinco jogos, quatro vitórias e um empate, com 86,7% de aproveitamento. É a melhor campanha neste momento, com jogos a menos do que o restante do concorrentes. Os únicos pontos perdidos foram para o São Bernardo, em empate em 1 a 1, fora de casa, quando atuou com formação reserva e desperdiçou um pênalti. O foco agora é aumentar essa gordura e vencer o Santo André, neste sábado, em casa.