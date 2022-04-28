Palmeiras ironiza entrada dura de jogador do Emelec em Scarpa: 'Povo quer levar camisa, tornozelo...'

O Palmeiras acabou sofrendo mais do que o necessário para vencer o Emelec-EQU, por 3 a 1, na última quarta-feira, em Guayaquil. Alguns palmeirenses, inclusive, sofreram consequências dessa batalha, como Gustavo Scarpa, que sofreu uma entrada dura de um adversário e viu sua panturrilha ficar com as marcas da chuteira alheia. O clube, nesta quinta, ironizou a falta cometida.GALERIA> Palmeiras tem 14 jogadores com mais de 100 jogos pelo clube no elenco

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Em post em seu perfil oficial no Twiiter, o Verdão usou uma imagem do fotógrafo Cesar Greco (oficial do clube) que mostra o exato momento da entrada do volante Arroyo em cima do meia palmeirense. Na legenda, o responsável pela rede social brincou com a atitude do jogador equatoriano.

- O povo quer levar camisa, meião, caneleira, tornozelo... Ai, ai, esses fãs do Scarpa - diz o texto do post. Por volta dos 35 minutos do segundo tempo, Gustavo Scarpa conseguiu arrancar para o campo de ataque, mas foi parado com uma falta dura do volante Arroyo, do Emelec, quando a bola já não estava mais em disputa.

Nas imagens da transmissão, foi possível ver que o meio-campista adversário deu uma entrada na panturrilha de Scarpa. O lance foi tão duro, que o palmeirense, que não é de briga, levantou automaticamente muito irritado e deu um empurrão em Arroyo, que levou apenas amarelo. O equatoriano é o mesmo atleta que foi responsável pela fratura no tornozelo de Diego, do Flamengo, durante duelo pelas oitavas de final da Libertadores de 2019.

Depois do jogo, via stories de seu perfil no Instagram, Scarpa brincou com a situação e compartilhou o lance da falta com as legendas "scarpinha tá peace now" (scarpinha está em paz agora) e "easy scarpinha, easy" (calma scarpinha, calma). Na última foto da série, ele mostrou a imagem de sua panturrilha com as marcas da chuteira do adversário. Já nesta quinta-feira, ele aproveitou para compartilhar a foto que mostra o momento exato da entrada de Arroyo.

O Palmeiras conquistou sua terceira vitória em três jogos na fase de grupos da Copa Libertadores, mantendo 100% de aproveitamento até aqui, com 15 gols marcados e dois sofridos. No próximo sábado, pela terceira fase da Copa do Brasil, o Alviverde recebe a Juazeirense, na Arena Barueri, às 21h. Pelo torneio continental, a próxima parada é na terça-feira, diante do Independiente Petrolero-BOL, fora de casa, na altitude de Sucre, a 2.810m do nível do mar.