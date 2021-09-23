Palmeiras interrompe sequência de 101 jogos com finalizações certas do Atlético-MG

A partida sem gols dentro do Allianz Parque entre Palmeiras e Atlético-MG parece ter mais valor do que aparenta. Além de poder jogar por um empate com gols e se classificar à final devido a regra do gol qualificado, a equipe de Abel Ferreira conseguiu parar o forte ataque do Galo.De acordo com os dados publicados pelo Data ESPN, o time comandado pelo técnico Cuca não acertou nenhum chute a gol pela primeira vez desde fevereiro de 2020. A última vez que o clube mineiro ficou sem acertar ao menos uma finalização contra a meta adversária foi diante do Campinense, pela Copa do Brasil. De lá para cá, o Atlético-MG contabilizava 101 jogos seguidos somando ao menos uma finalização certa.Em entrevista coletiva após o jogo de ida, Abel se disse satisfeito com o resultado dentro de casa, visto que a proposta para essa primeira partida foi cumprida por seus jogadores.