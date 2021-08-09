Palmeiras inscreve reforços na Libertadores

O Palmeiras realizou, neste domingo (08), alterações na lista de inscritos na Copa Libertadores da América. Deste modo, os três jogadores que chegaram ao clube ao longo do mês de julho – Piquerez, Jorge e Matheus Fernandes -, estão liberados para atuar contra o São Paulo, na próxima terça-feira (10).Para a entrada dos jogadores, Lucas Esteves (camisa 6), Davi (camisa 22) e Marcelinho (camisa 38) saíram da lista. Deste modo, Jorge, Piquerez e Matheus assumiram, respectivamente, as numerações.