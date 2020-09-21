Palmeiras inscreve mais dez Crias da Academia na lista da Libertadores

No último dia 12, a Conmebol havia ampliado a lista de inscritos para a Libertadores, autorizando o acréscimo de dez nomes para uma lista adicional, podendo totalizar 40 atletas. Agora, a entidade permitiu uma nova ampliação e o Palmeiras incluiu novos nomes, chegando a 50 inscritos, sendo 29 formados na base do clube. A informação foi publicada pelo site "Base Palmeiras".
Foram incluídos nessa última atualização: Lucas Bergantim (19 anos, goleiro), Vanderlan (18 anos, lateral-esquerdo), Fabinho (18 anos, meia), Bruno Carcaioli (18 anos, goleiro), Adriano Junior (18 anos, meia), Ramon Rocha (19 anos, lateral-direito), Ruan Ribeiro (17 anos, atacante), Pedro Lima (17 anos, meia), Fabrício (19 anos, atacante) e Robinho (16 anos, meia).Esses dez garotos, somados aos outros dez que foram inscritos no dia 12, se juntaram a Vinicius Silvestre, Patrick de Paula, Gabriel Menino, Lucas Esteves, Gabriel Veron, Wesley, Renan, Danilo e Gabriel Silva, que estavam presentes na lista principal, totalizando 29 Crias da Academia na relação para a Libertadores.
O Palmeiras volta a campo pela Libertadores na quarta-feira (23), às 21h30, diante do Guaraní-PAR, fora de casa, pela quarta rodada do grupo B da competição.
Confira a numeração completa do Palmeiras:1 – Weverton2 – Marcos Rocha3 – Emerson Santos4 – Vitor Hugo5 – Patrick de Paula7 – Gabriel Silva8 – Zé Rafael9 – Luan Silva10 – Luiz Adriano11 – Rony12 – Mayke13 – Luan14 – Gustavo Scarpa15 – Gustavo Gómez16 – Lucas Esteves17 – Matías Viña18 – Ramires19 – Bruno Henrique20 – Lucas Lima21 – Wesley22 – Jailson23 – Raphael Veiga24 – Vinicius25 – Gabriel Menino26 – Renan27 – Gabriel Veron28 – Danilo29 – Willian30 – Felipe Melo31 – Mateus32 – Garcia33 – Jhow34 – Ramon35 – Jonathan36 – Vitinho37 – Erick Pluas38 – Marcelinho39 – Giovani Henrique40 – João Pedro41 – Lucas Bergantim42 – Vanderlan43 – Fabinho44 – Bruno Carcaioli45 – Adriano Junior46 – Ramon Rocha47 – Ruan Ribeiro48 – Pedro Lima49 – Fabrício50 – Robinho