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Palmeiras inicia venda de ingressos para duelo da semifinal do Paulistão contra o Bragantino

Preços seguem mais baixos que o habitual, segundo diretoria...

Publicado em 25 de Março de 2022 às 16:37

LanceNet

LanceNet

Publicado em 

25 mar 2022 às 16:37
O Palmeiras iniciou a venda de ingressos para o duelo da semifinal do Campeonato Paulista contra o Bragantino, neste sábado (26), às 18h30 (de Brasília), no Allianz Parque. O duelo será o último jogo do Verdão em sua arena nesta edição do Estadual.Seguindo com o objetivo de aproximar cada vez mais o torcedor do Palmeiras do seu time de coração e atendendo a uma antiga reivindicação de redução no preço dos ingressos, as entradas para os jogos do Verdão como mandante pelo Campeonato Paulista 2022 estão com os valores menores em relação aos anos anteriores. E, durante a fase decisiva do Estadual, não será diferente.
Desde o início da pandemia de COVID-19, esta será a primeira vez que o Alviverde terá a presença de seus torcedores em um duelo de semifinal do Paulista – a última foi em 2019, quando o time alviverde enfrentou o São Paulo no Allianz Parque e o valor das entradas variava entre R$ 100,00 (Gol Norte) e R$ 250,00 (Central Oeste). Já para o duelo de semifinal desta temporada, com o Red Bull Bragantino, que ocorrerá no sábado (26), às 18h30, no Allianz Parque, o custo dos ingressos estará entre R$ 80,00 e R$ 150,00, ou seja, uma redução de R$ 20,00 no setor Gol Norte e de R$ 100,00 no setor Central Oeste.
As entradas estarão à venda exclusivamente para os sócios-torcedores Avanti a partir de sexta-feira (25), às 10h, por meio do site www.ingressospalmeiras.com.br. Os sócios-torcedores palmeirenses terão os descontos previstos em cada plano e exclusividade na compra dos ingressos via internet até às 17h de sexta (25), quando começará a comercialização para o público em geral. A venda para os sócios Avanti será dividida de acordo com a pontuação do rating de cada associado, classificados de zero a cinco estrelas.
A venda física de ingressos no Allianz Parque acontecerá somente no dia 26 de março, data da partida, das 10h até o intervalo do jogo, nas bilheterias dos portões A (Rua Palestra Italia) e B (Avenida Francisco Matarazzo). Já nas bilheterias do portão D (Rua Padre Antônio Tomás), a comercialização ocorrerá a partir da abertura dos portões até o intervalo do jogo.TABELA> Veja classificação e simulador do Paulistão-2022 clicando aqui> Conheça o aplicativo de resultados do LANCE!
Crédito: RonycomemoraseugolcontraoItuano,pelasquartasdefinal,noAllianzParque(Foto:AlexSilva/LANCEPRESS!

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