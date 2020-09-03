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Palmeiras inicia preparação para enfrentar Bragantino com retornos

Gabriel Veron e Raphael Veiga, desfalques por lesão, treinaram normalmente após terem se recuperado; jovem renovou seu contrato até 2025 nesta tarde...

Publicado em 03 de Setembro de 2020 às 19:03

LanceNet

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Publicado em 

03 set 2020 às 19:03
Crédito: Gabriel Veron completou 18 anos nesta quinta-feira e esteve de volta aos treinos (Cesar Greco/Palmeiras
Depois de ter empatado por 1 a 1 com o Internacional na quarta à noite, pelo Campeonato Brasileiro, o Palmeiras voltou a campo visando ao confronto diante do Bragantino, que acontece no próximo domingo, fora de casa, pela oitava rodada da competição. As novidades foram as presenças de Gabriel Veron e Raphael Veiga.
Veron completa 18 anos nesta quinta-feira e, após ter atingido a maioridade, assinou a renovação de contrato até 2025 com o Verdão. Ele se recuperou de uma lesão no músculo posterior da coxa direita e pode ser uma das novidades diante do time do interior no final de semana. Já Veiga, que foi desfalque contra o Bahia e o Colorado, pode estar de volta após ter se recuperado de um trauma no pé esquerdo.
Nas fotos divulgadas pelas redes sociais do clube, foi possível ver, ainda, o zagueiro Felipe Melo realizando exercícios. Tanto ele quanto Marcos Rocha seguem seus cronogramas de recuperação após terem se lesionado. Luan é quem vinha ocupando o espaço na zaga deixada por Melo, porém, ele tomou o terceiro amarelo contra o Inter e Luxemburgo precisará de outra solução. O nome que deve substitui-lo no próximo compromisso é de Vitor Hugo.
Enquanto os titulares do confronto contra o Inter realizaram movimentações regenerativas na parte interna do CT, os jogadores reservas e os que atuaram menos de um tempo realizaram atividades técnicas. Na primeira delas, o objetivo foi posse de bola, marcação e inversões de jogo rápidas. Na sequência, com dois times dispostos em dimensões reduzidas, as equipes se enfrentaram em duelos de dois contra dois, três contra três e assim sucessivamente. Por fim, os jogadores aprimoraram fundamentos específicos.
O Palmeiras é o sétimo colocado na tabela do Brasileirão, com dez pontos conquistados advindos de duas vitórias e quatro empates, com um jogo a menos. O próximo confronto será contra o Bragantino, no estádio Nabi Abi Chedid, em Bragança Paulista, às 11h de domingo, pela oitava rodada do torneio.

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