Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
  • Início
  • Esportes
  • Futebol
  • Palmeiras inicia preparação para enfrentar Atlético-MG; Felipe Melo faz trabalhos individuais
futebol

Palmeiras inicia preparação para enfrentar Atlético-MG; Felipe Melo faz trabalhos individuais

Volante cumpre cronograma com membros do Núcleo de Saúde e Performance após sentir dores no joelho direito
...
LanceNet

LanceNet

Publicado em 

21 nov 2021 às 16:00

Publicado em 21 de Novembro de 2021 às 16:00

O Palmeiras se reapresentou, neste domingo (21), na Academia de Futebol e iniciou a preparação para a partida contra o Atlético-MG, a última antes da final da Libertadores. Para os trabalhos, Abel Ferreira não contou com Felipe Melo e Breno Lopes.
ATUAÇÕES: Palmeiras tem noite ruim e perde para o Fortaleza fora de casa
O volante realizou trabalhos no campo e na parte interna do centro de excelência, em cronograma individualizado por dores no joelho direito. O atacante, por sua vez, foi ao gramado enquanto se recupera de dores no tornozelo direito.
Contando com aqueles que jogaram menos de 45 minutos contra o Fortaleza, Abel Ferreira propôs uma atividade com dois times de oito. Os jogadores praticaram construção de jogo com marcações e infiltrações.
Veja a tabela completa do BrasileirãoPosteriormente, alguns fizeram um complemento físico e outros treinaram cruzamentos e finalizações.
Veja no aplicativo do LANCE! o resultado dos jogos da rodada
A partida entre Palmeiras e Atlético-MG está marcada para a próxima terça-feira (23), às 21h30 (de Brasília).
Crédito: FelipeMelofeztrabalhosindividuaisapósficardeforacontraoFortaleza(Foto:CesarGreco/Palmeiras

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

palmeiras
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
Petróleo despenca após anúncio de cessar-fogo entre EUA e Irã: como isso afeta o Brasil
Imagem de destaque
Acidente na Vila Rubim congestiona trânsito em Cariacica e Vila Velha
Imagem de destaque
O que se sabe sobre o cessar-fogo de duas semanas entre EUA e Irã

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados