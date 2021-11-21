Palmeiras inicia preparação para enfrentar Atlético-MG; Felipe Melo faz trabalhos individuais

O Palmeiras se reapresentou, neste domingo (21), na Academia de Futebol e iniciou a preparação para a partida contra o Atlético-MG, a última antes da final da Libertadores. Para os trabalhos, Abel Ferreira não contou com Felipe Melo e Breno Lopes.

ATUAÇÕES: Palmeiras tem noite ruim e perde para o Fortaleza fora de casa

O volante realizou trabalhos no campo e na parte interna do centro de excelência, em cronograma individualizado por dores no joelho direito. O atacante, por sua vez, foi ao gramado enquanto se recupera de dores no tornozelo direito.

Contando com aqueles que jogaram menos de 45 minutos contra o Fortaleza, Abel Ferreira propôs uma atividade com dois times de oito. Os jogadores praticaram construção de jogo com marcações e infiltrações.

Veja a tabela completa do BrasileirãoPosteriormente, alguns fizeram um complemento físico e outros treinaram cruzamentos e finalizações.

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A partida entre Palmeiras e Atlético-MG está marcada para a próxima terça-feira (23), às 21h30 (de Brasília).