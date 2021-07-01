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Palmeiras iguala início do Brasileirão de 2016 e supera campanha de 2018; veja números

Verdão inicia o Campeonato Brasileiro de 2021 com 16 pontos em oito rodadas e se mantém entre as primeiras posições da tabela...

Publicado em 01 de Julho de 2021 às 14:00

LanceNet

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Publicado em 

01 jul 2021 às 14:00
Crédito: Cesar Greco/Palmeiras
O Palmeiras conseguiu mais uma vitória no Brasileirão ao bater o Internacional por 2 a 1, nesta quarta-feira, no Estádio Beira Rio. Com 16 pontos somados nas oito primeiras rodadas, o Verdão igualou o início da campanha de 2016, ano em que conquistou o eneacampeonato. Ao mesmo tempo, superou o desempenho de 2018, quando conquistou o torneio pela última vez.
ATUAÇÕES: Kuscevic é expulso, mas Danilo se destaca e faz o gol da vitória do Palmeiras
A atual campanha nas oito rodadas iniciais é a segunda melhor do Alviverde nos últimos seis anos, ao lado de 2016 e 2020, com os mesmos 16 pontos. Somente o desempenho na edição de 2019 foi superior, quando o Alviverde somou 22 pontos, com sete vitórias e um empate.
Campeão Brasileiro em 2018, o Palestra não teve um bom início abaixo de campeonato, conquistando apenas 11 pontos nas oito primeiras rodadas, com três vitórias, dois empates e três derrotas.
>> Veja a tabela completa do BrasileirãoO Palmeiras ocupa a 3ª posição na tabela do Brasileirão e está a um ponto de distância do Red Bull Bragantino, que lidera e ainda entra em campo pela 8ª rodada na quinta-feira (01) para encarar o Ceará em Bragança Paulista. Um tropeço do Massa Bruta já possibilitaria ao Verdão assumir a liderança na próxima rodada.
O Alviverde volta a campo no próximo domingo (04) diante do Sport, fora de casa, às 16h.

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