Palmeiras iguala início do Brasileirão de 2016 e supera campanha de 2018; veja números

Crédito: Cesar Greco/Palmeiras

O Palmeiras conseguiu mais uma vitória no Brasileirão ao bater o Internacional por 2 a 1, nesta quarta-feira, no Estádio Beira Rio. Com 16 pontos somados nas oito primeiras rodadas, o Verdão igualou o início da campanha de 2016, ano em que conquistou o eneacampeonato. Ao mesmo tempo, superou o desempenho de 2018, quando conquistou o torneio pela última vez.

ATUAÇÕES: Kuscevic é expulso, mas Danilo se destaca e faz o gol da vitória do Palmeiras

A atual campanha nas oito rodadas iniciais é a segunda melhor do Alviverde nos últimos seis anos, ao lado de 2016 e 2020, com os mesmos 16 pontos. Somente o desempenho na edição de 2019 foi superior, quando o Alviverde somou 22 pontos, com sete vitórias e um empate.

Campeão Brasileiro em 2018, o Palestra não teve um bom início abaixo de campeonato, conquistando apenas 11 pontos nas oito primeiras rodadas, com três vitórias, dois empates e três derrotas.

>> Veja a tabela completa do BrasileirãoO Palmeiras ocupa a 3ª posição na tabela do Brasileirão e está a um ponto de distância do Red Bull Bragantino, que lidera e ainda entra em campo pela 8ª rodada na quinta-feira (01) para encarar o Ceará em Bragança Paulista. Um tropeço do Massa Bruta já possibilitaria ao Verdão assumir a liderança na próxima rodada.