Palmeiras homenageia trio de Crias da Academia pelos 100 jogos no clube

A sexta-feira do Palmeiras, pré-jogo diante da Juazeirense, pela Copa do Brasil, foi de homenagens na Academia de Futebol. Antes do início da atividade desta tarde, três Crias receberam uma camiseta comemorativa pelos 100 jogos que completaram pelo clube recentemente. Wesley, Gabriel Menino e Danilo (aniversariante do dia) formam o trio de jovens que atingiram a marca.GALERIA> Palmeiras tem 14 jogadores com mais de 100 jogos pelo clube no elenco

TABELA> Veja classificação e simulador do Brasileirão-2022 clicando aqui

> Conheça o aplicativo de resultados do LANCE!

Wesley foi aquele que completou as 100 partidas de forma mais recente e foi logo na vitória por 3 a 0 sobre o Corinthians, no Dérbi do último sábado. Já Danilo, que fez 21 anos nesta sexta, alcançou o número centenário no empate em 0 a 0 com o Flamengo, no Maracanã. Quem chegou primeiro foi Menino, que atingiu a contagem na goleada por 4 a 0 em cima do Deportivo Táchira.

Como homenagem, cada um recebeu da presidente Leila Pereira e do vice Paulo Buosi camisas personalizadas com o número 100 às costas. Originários das categorias de base do Verdão, os três fizeram suas estreias pelo clube em 2020 e desde então fazem parte do elenco vitorioso que conquistou todos esses títulos recentes, incluindo as duas Libertadores (2020 e 2021).Com 25 jogadores no plantel profissional atualmente, mais da metade ostenta essa marca centenária. Além do trio formado na base, os outros são Weverton, Gustavo Gómez, Luan, Marcos Rocha, Mayke, Gustavo Scarpa, Raphael Veiga, Zé Rafael, Deyverson, Dudu e Rony. Rocha, aliás, soma 199 jogos pelo Alviverde e pode chegar a 200 neste sábado, inaugurando uma leva de "duzentões".

Confira o número de jogos de cada atleta do elenco fixo do Palmeiras

Dudu - 354 jogosWeverton - 225 jogosMarcos Rocha - 199 jogosGustavo Scarpa - 190 jogosRaphael Veiga - 185 jogosLuan - 183 jogosGustavo Gómez - 178 jogosZé Rafael - 172 jogosMayke - 166 jogosDeyverson - 144 jogosRony - 121 jogosDanilo - 102 jogosGabriel Menino - 102 jogosWesley - 101 jogosGabriel Veron - 84 jogosBreno Lopes - 70 jogosKuscevic - 37 jogosPiquerez - 35 jogosAtuesta - 23 jogosJailson - 20 jogosJorge - 19 jogosRafael Navarro - 19 jogosMurilo - 18 jogosVinicius - 13 jogosMarcelo Lomba - 7 jogos