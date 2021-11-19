Palmeiras homenageia ídolos da Primeira e Segunda Academia com títulos sociais vitalícios

O Palmeiras concedeu, nesta quinta-feira (18), uma série de homenagens a alguns ex-jogadores que fizeram parte da Primeira e Segunda Academia, duas mais vitoriosas eras da história do clube. Os ídolos foram condecorados com um título remido do clube social, que os permitem frequentar e usufruir das dependências da sede social até o fim da vida, além de poderem participar da política alviverde.

Foram 27 jogadores ao todo privilegiados com a homenagem, sendo que 14 deles estiveram presentes na Academia de futebol nesta quinta: Ademir da Guia, Arouca, César Maluco, De Rosis, Dudu, Edu Bala, Leão, Mário Motta, Nei, Picasso, Pio, Polaco, Procópio e Zeca. Os outros 13 nomes receberam a homenagem de forma virtual (Eurico, Luís Pereira, Alfredo Mostarda, Leivinha, Madurga, Jair Gonçalves, Careca, Nelson Coruja, Julio Amaral, Rinaldo, Santo, Maidana e Baldocchi).Maior nome da história alviverde, Ademir da Guia foi um dos primeiros a receber o título. Após ganhar as novas peças do clube, assim como todos os outros ex-jogadores presentes, o Divino agradeceu a homenagem que foi entregue pela mão de Galiotte.

– Temos realmente que agradecer à nossa Sociedade Esportiva Palmeiras, onde passamos muitos anos, disputamos muitos campeonatos e vivemos muitas glórias. Obrigado, Palmeiras – declarou.

Abel Ferreira participou das homenagens ao entregar o certificado que simboliza o título remido a Humberto da Silva Frias, conhecido como Arouca, que jogou entre 1974 e 1977 no Verdão e é português naturalizado brasileiro. O treinador cumprimentou todos os ídolos e tirou fotos com alguns deles.

Os ex-jogadores contaram padrinhos para que lhe entregavam os certificados. Além de Galiotte, outras figuras da política do clube também participaram da entrega de título, como o vice-presidente, Paulo Buosi, o segundo vice-presidente, Décio Perin, o quarto vice-presidente, José Eduardo Luz Caliari, o presidente do CD (Conselho Deliberativo) Seraphim Carlos Del Grande, entre outros.