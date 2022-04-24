Palmeiras goleia o Real Brasília e segue na liderança do Brasileirão Feminino

Placar elástico no masculino, placar elástico no feminino. Foi assim que o Palmeiras encerrou o final de semana: com um vitória por 4 a 1 das palestrinas sobre o Real Brasília, um dia após o masculino atropelar o Corinthians por 3 a 0. Com o resultado, o Verdão se mantêm na liderança do Brasileirão. Duda Santos, Bia Zaneratto, Chú Santos e Bruna Calderan fizeram os gols do triunfo.
A primeira boa chance do Alviverde foi aos 10 minutos e Duda Santos logo aproveitou para abrir o placar, quando Day Silva recebeu pelo lado esquerdo, cruzou e encontrou Duda, a camisa 7 mandou a bola para o fundo das rede e marcou o primeiro no Canindé.
Depois, aos 16, Bia Zaneratto recebeu dentro da área, driblou a goleira, mas foi travada pela zaga adversária. Sem ampliar o marcador, o Palmeiras acabou levando o empate aos 20 minutos, quando Maria Dias deixou o seu.O Verdão não se abalou e esboçou reação aos 31 minutos com Duda, que finalizou na entrada da área, mas a bola foi por cima do gol. Logo em seguida, aos 33, Bia também arriscou e a goleira fez a defesa.
Impondo o jogo e mantendo a pressão alviverde, o segundo gol quase saiu aos 39 minutos quando Byanca Brasil bateu de cobertura e acertou o travessão. No rebote, Julia Bianchi mandou para fora.
Na volta para o segundo tempo, as palestrinas ditaram o ritmo do jogo e marcaram três gols nos primeiros dez minutos. Aos quatro, Bia Zaneratto mandou uma bomba de fora da área e fez o segundo gol.
Já no minuto seguinte, Chú bateu de fora da área também e marcou o terceiro tento da partida. Aos nove, Bia Zaneratto chegou pelo lado esquerdo, driblou a zaga e viu Duda chegando pelo meio, que finalizou, a goleira deu o rebote e Bruna Calderan aproveitou a chance para anotar o dela.
O Verdão não deu chances para o Real Brasília e continuou encontrando espaço no campo adversário. Aos 21, Bia Zaneratto cruzou, Sochor subiu de cabeça e mandou pela linha de fundo. O placar, porém ficou no 4 a 1, que garantiu mais uma rodada na liderança como 19 pontos em sete partidas.
Na próxima rodada, a oitava, o Palmeiras enfrenta o Internacional, no sábado, às 11h, no Canindé, em partida válida pela oitava rodada do Brasileirão.