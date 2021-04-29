Palmeiras goleia o Botafogo na quarta rodada do Brasileirão Feminino

Na tarde desta quinta-feira, o Palmeiras goleou o Botafogo por 4 a 0, no estádio Nilton Santos, em partida válida pela quarta rodada do Campeonato Brasileiro Feminino. Ottilia, Ary, Bia Zaneratto e Camilinha marcaram os gols da vitória. Com o resultado, o Alviverde está na segunda colocação com dez pontos conquistados, enquanto o Alvinegro segue em último, com um ponto apenas.
- Eu fico muito feliz com a construção que vem tendo o Palmeiras. Desde a parte a defensiva, nós conseguimos construir um bom ataque. Acredito muito na qualidade do nosso time, a gente pode botar essa bola no chão e sair jogando. Então, acho que é um conjunto, não é só a Bia fez o gol, é a Otillia, que estava no banco, hoje veio como titular e fez uma partidaça - disse Bia Zaneratto, do Palmeiras.O Botafogo, por sua vez, segue sem vencer na competição. Após um primeiro tempo muito abaixo, as Gloriosas conseguiram criar algumas chances, mas não foi o suficiente para furar a defesa do Palmeiras.
- Acredito que a gente tenha acabado marcando bastante, mas, na hora de sair para o jogo, a gente acabou errando o último passe ali, acabou faltando um pouco de capricho. Como falei, vamos trabalhar essa semana para corrigir isso e sair como um bom resultado na próxima partida - disse Vivian, do Botafogo.
O Botafogo volta a campo no próximo domingo contra o Napoli, às 15h, no estádio Nilton Santos. Já o Palmeiras recebe o Grêmio na próxima segunda-feira, às 20h, em estádio ainda a ser definido.