Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
futebol

Palmeiras goleia o Botafogo na quarta rodada do Brasileirão Feminino

Com o resultado, o Alviverde continua como o vice-líder do Campeonato Brasileiro, enquanto as Gloriosas estão na última colocação...

Publicado em 29 de Abril de 2021 às 17:16

LanceNet

Crédito: Divulgação/Botafogo
Na tarde desta quinta-feira, o Palmeiras goleou o Botafogo por 4 a 0, no estádio Nilton Santos, em partida válida pela quarta rodada do Campeonato Brasileiro Feminino. Ottilia, Ary, Bia Zaneratto e Camilinha marcaram os gols da vitória. Com o resultado, o Alviverde está na segunda colocação com dez pontos conquistados, enquanto o Alvinegro segue em último, com um ponto apenas.
> Veja quem entrou em campo pelo Botafogo na temporada 2021
- Eu fico muito feliz com a construção que vem tendo o Palmeiras. Desde a parte a defensiva, nós conseguimos construir um bom ataque. Acredito muito na qualidade do nosso time, a gente pode botar essa bola no chão e sair jogando. Então, acho que é um conjunto, não é só a Bia fez o gol, é a Otillia, que estava no banco, hoje veio como titular e fez uma partidaça - disse Bia Zaneratto, do Palmeiras.O Botafogo, por sua vez, segue sem vencer na competição. Após um primeiro tempo muito abaixo, as Gloriosas conseguiram criar algumas chances, mas não foi o suficiente para furar a defesa do Palmeiras.
- Acredito que a gente tenha acabado marcando bastante, mas, na hora de sair para o jogo, a gente acabou errando o último passe ali, acabou faltando um pouco de capricho. Como falei, vamos trabalhar essa semana para corrigir isso e sair como um bom resultado na próxima partida - disse Vivian, do Botafogo.
> Veja a tabela do Brasileirão FemininoO Botafogo volta a campo no próximo domingo contra o Napoli, às 15h, no estádio Nilton Santos. Já o Palmeiras recebe o Grêmio na próxima segunda-feira, às 20h, em estádio ainda a ser definido.

Este vídeo pode te interessar

Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Sesc-ES leva exposições ao interior e amplia rede de bibliotecas

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados