AGazeta

AGazeta

Sair
Assine
Sair
Entrar

ENTRAR
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Recuperar senha

Já tem uma conta?

Acesse aqui

Cadastrar nova senha

Já tem uma conta?

Acesse aqui

futebol

Palmeiras goleia Corinthians e se classifica no Brasileirão Sub-17

Garotada mantém escrita de outras categorias e também faz festa na casal do rival
...

Publicado em 04 de Novembro de 2020 às 23:30

LanceNet

LanceNet

Publicado em 

04 nov 2020 às 23:30
Crédito: Rodrigo Gazzanel/Agência Corinthians
O sub-17 do Palmeiras goleou o Corinthians, na casa do rival, por 3 a 0, na noite desta quarta-feira (04) e reassumiu a liderança do Campeonato Brasileiro da categoria. Os gols foram marcados por Abimael, Yago Santos e Victor Henrique.
Com a vitória, o Verdão chegou aos 16 pontos e garantiu lugar nas quartas de final do Brasileiro Sub-17 de forma antecipada. O Palmeiras volta a campo pelo Brasileiro Sub-17 neste sábado (07), às 17h, contra o Sport, no Allianz Parque, pela oitava rodada.Assim como em 2019, o Campeonato Brasileiro Sub-17 será disputado em quatro fases. Na primeira, os clubes estão divididos em dois grupos com dez em cada, classificando-se para as quartas de final os quatro primeiros colocados após jogos de todos contra todos dentro da chave e em turno único. Daí em diante, a competição passa a ser disputada em mata-matas, com partidas de ida e volta.
Palmeiras Sub-17: Natan; Thiago, Jhow, Michel e Ian; Pedro Lima, Clebson (Yago Santos), Vitor Hugo (Wendell) e Abimael (Guilherme); Victor Henrique (Endrick) e Ruan Ribeiro (Marcio). Técnico: Artur Itiro.
Os próximos compromissos do Palmeiras na competição:
07/11 – 17h: Palmeiras x Sport – Allianz Parque (CBF TV)10/11 – 15h: Bahia x Palmeiras – Centro Esportivo Praia do Forte (CBF TV)

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

palmeiras
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
40 mortos por afogamento na França: o que é o 'domo de calor' que está causando temperaturas extremas na Europa
Croácia vence o Panamá por 1 a 0 na Copa do Mundo 2026
Croácia sofre pressão, mas supera Panamá para seguir viva na Copa
Cristiano Ronaldo se tornou o primeiro jogador a marcar em seis edições de Copa do Mundo
Cristiano Ronaldo se torna primeiro jogador a marcar gol em seis Copas do Mundo

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados