Palmeiras goleia Corinthians e se classifica no Brasileirão Sub-17

O sub-17 do Palmeiras goleou o Corinthians, na casa do rival, por 3 a 0, na noite desta quarta-feira (04) e reassumiu a liderança do Campeonato Brasileiro da categoria. Os gols foram marcados por Abimael, Yago Santos e Victor Henrique.
Com a vitória, o Verdão chegou aos 16 pontos e garantiu lugar nas quartas de final do Brasileiro Sub-17 de forma antecipada. O Palmeiras volta a campo pelo Brasileiro Sub-17 neste sábado (07), às 17h, contra o Sport, no Allianz Parque, pela oitava rodada.Assim como em 2019, o Campeonato Brasileiro Sub-17 será disputado em quatro fases. Na primeira, os clubes estão divididos em dois grupos com dez em cada, classificando-se para as quartas de final os quatro primeiros colocados após jogos de todos contra todos dentro da chave e em turno único. Daí em diante, a competição passa a ser disputada em mata-matas, com partidas de ida e volta.
Palmeiras Sub-17: Natan; Thiago, Jhow, Michel e Ian; Pedro Lima, Clebson (Yago Santos), Vitor Hugo (Wendell) e Abimael (Guilherme); Victor Henrique (Endrick) e Ruan Ribeiro (Marcio). Técnico: Artur Itiro.
Os próximos compromissos do Palmeiras na competição:
07/11 – 17h: Palmeiras x Sport – Allianz Parque (CBF TV)10/11 – 15h: Bahia x Palmeiras – Centro Esportivo Praia do Forte (CBF TV)