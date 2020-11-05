Palmeiras goleia Corinthians e se classifica no Brasileirão Sub-17

Com a vitória, o Verdão chegou aos 16 pontos e garantiu lugar nas quartas de final do Brasileiro Sub-17 de forma antecipada. O Palmeiras volta a campo pelo Brasileiro Sub-17 neste sábado (07), às 17h, contra o Sport, no Allianz Parque, pela oitava rodada.Assim como em 2019, o Campeonato Brasileiro Sub-17 será disputado em quatro fases. Na primeira, os clubes estão divididos em dois grupos com dez em cada, classificando-se para as quartas de final os quatro primeiros colocados após jogos de todos contra todos dentro da chave e em turno único. Daí em diante, a competição passa a ser disputada em mata-matas, com partidas de ida e volta.