Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
futebol

Palmeiras goleia Botafogo pela segunda rodada do Campeonato Brasileiro sub-17

Com o resultado, o Verdão saltou para a quarta colocação do Grupo A, com três pontos, já o Glorioso tem apenas um ponto conquistado no mesmo grupo...
LanceNet

LanceNet

Publicado em 

15 mai 2021 às 20:35

Publicado em 15 de Maio de 2021 às 20:35

Crédito: Reprodução/MyCujoo
Neste sábado, o Palmeiras goleou o Botafogo por 5 a 0, no CEFAT, em Niterói, em partida válida pela segunda rodada do Grupo A, do Campeonato Brasileiro sub-17. Os gols palestrinos foram marcados por Kauan Silva (2), Allan, Kauã Oliveira e David.
Com o resultado, o Verdão saltou para a quarta colocação do Grupo A, com três pontos, já o Glorioso tem apenas um ponto conquistado no mesmo grupo.> Nova camisa lançada! Relembre os últimos uniformes II do BotafogoComo em 2020, o Campeonato Brasileiro Sub-17 será disputado em quatro fases. Na primeira, os times estão divididos em dois grupos com dez em cada, classificando-se para as quartas de final os quatro primeiros colocados após jogos de todos contra todos dentro da chave e em turno único. Daí em diante, a competição passa a ser disputada em mata-matas, com partidas de ida e volta até a final.
Nesta fase classificatória, o Grupo A é formado por Ceará, Grêmio, América-MG, Botafogo, Palmeiras, Cruzeiro, São Paulo, Atlético-GO, Bahia e Flamengo. Já o Grupo B reúne Athletico-PR, Atlético-MG, Corinthians, Fluminense, Sport, Chapecoense, Fortaleza, Internacional, Santos e Vasco.
SEQUÊNCIA
Na próxima rodada, o Botafogo recebe o São Paulo, no CEFAT, às 15h, na próxima sexta-feira. Por sua vez, o Palmeiras enfrenta o Atlético-GO, no Allianz Parque, na próxima quarta-feira, às 21h.

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

botafogo palmeiras
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
Bairro periférico de Vitória ganha galeria a céu aberto com mural de 1.600 m²
Imagem de destaque
Professor de hidroginástica morre durante aula em praia de Guarapari
Imagem de destaque
Antes de show no ES, Raimundos destaca liberdade que Guns N’ Roses deu ao grupo

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados