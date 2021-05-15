Palmeiras goleia Botafogo pela segunda rodada do Campeonato Brasileiro sub-17

Com o resultado, o Verdão saltou para a quarta colocação do Grupo A, com três pontos, já o Glorioso tem apenas um ponto conquistado no mesmo grupo.> Nova camisa lançada! Relembre os últimos uniformes II do BotafogoComo em 2020, o Campeonato Brasileiro Sub-17 será disputado em quatro fases. Na primeira, os times estão divididos em dois grupos com dez em cada, classificando-se para as quartas de final os quatro primeiros colocados após jogos de todos contra todos dentro da chave e em turno único. Daí em diante, a competição passa a ser disputada em mata-matas, com partidas de ida e volta até a final.