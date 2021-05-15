Palmeiras goleia Botafogo pela segunda rodada do Campeonato Brasileiro sub-17

Neste sábado, o Palmeiras goleou o Botafogo por 5 a 0, no CEFAT, em Niterói, em partida válida pela segunda rodada do Grupo A, do Campeonato Brasileiro sub-17. Os gols palestrinos foram marcados por Kauan Silva (2), Allan, Kauã Oliveira e David.
Com o resultado, o Verdão saltou para a quarta colocação do Grupo A, com três pontos, já o Glorioso tem apenas um ponto conquistado no mesmo grupo.> Nova camisa lançada! Relembre os últimos uniformes II do BotafogoComo em 2020, o Campeonato Brasileiro Sub-17 será disputado em quatro fases. Na primeira, os times estão divididos em dois grupos com dez em cada, classificando-se para as quartas de final os quatro primeiros colocados após jogos de todos contra todos dentro da chave e em turno único. Daí em diante, a competição passa a ser disputada em mata-matas, com partidas de ida e volta até a final.
Nesta fase classificatória, o Grupo A é formado por Ceará, Grêmio, América-MG, Botafogo, Palmeiras, Cruzeiro, São Paulo, Atlético-GO, Bahia e Flamengo. Já o Grupo B reúne Athletico-PR, Atlético-MG, Corinthians, Fluminense, Sport, Chapecoense, Fortaleza, Internacional, Santos e Vasco.
SEQUÊNCIA
Na próxima rodada, o Botafogo recebe o São Paulo, no CEFAT, às 15h, na próxima sexta-feira. Por sua vez, o Palmeiras enfrenta o Atlético-GO, no Allianz Parque, na próxima quarta-feira, às 21h.